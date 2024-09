Palestinske ledere drept i israelsk angrep i Beirut

Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP) sendte natt til mandag ut en uttalelse der det het at tre av dens ledere ble drept i angrepet i Kola-distriktet i Beirut sentrum.

I meldingstjenesten Telegram opplyser PFLP at det dreier seg om politbyråets leder Mohamed Abdel, PFLPs militære leder for Libanon, Imad Awda, og Abdul Rahman Abdul Aal. Sistnevntes rolle er ikke oppgitt.

Øyenvitner forteller til Reuters at de tidlig natt til mandag hørte et høyt smell og så røyk stige opp fra et hull i øverste etasje på et leilighetsbygg, og at det så ut til at angrepet var svært målrettet.

En libanesisk sikkerhetskilde sier til nyhetsbyrået AFP at minst fire personer ble drept.

– Minst fire personer ble drept i et israelsk droneangrep rettet mot en leilighet tilhørende Jamaa Islamiya i Beiruts indre by, sier kilden.

Den libanesiske islamistgruppen Jamaa Islamiya er sunnimuslimsk og ble etablert i 1960. I likhet med Hamas har den røtter tilbake til Det muslimske brorskap. Tidligere i år kunngjorde gruppen støtte til sjiamuslimske Hizbollah i kampen mot Israel. Israelske styrker har det siste året rettet flere angrep mot gruppen.

Israel hadde tidlig natt til mandag ikke kommentert angrepet.

Kola er en sunnidominert bydel sørvest i Beirut. Ifølge Reuters dreier det seg om det første israelske angrepet innenfor bygrensen og utenfor de sørlige forstedene der tidligere angrep har funnet sted.

