Israel hevder å ha angrepet flere titall Hizbollah-mål

Israelske kampfly har «angrepet titalls rakettramper og bygninger der det ble oppbevart våpen i Bekaa i Libanon», sto det i en uttalelse fra det israelske militæret i meldingstjenesten Telegram natt til mandag.

Alle målene var knyttet til Hizbollah, legger militæret til.

– Israel skal fortsette med kraftfulle angrep for å ødelegge og bryte ned Hizbollahs militære evner og infrastruktur i Libanon, skriver de.

Angrep leilighet

Uttalelsen kom etter at en libanesisk sikkerhetskilde tidligere natt til mandag sa at fire mennesker ble drept i et israelsk droneangrep mot en leilighet i Beirut sentrum. Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP) har sendt ut en uttalelse der det heter at tre av dens ledere ble drept i angrepet.

Søndag ble minst 105 mennesker drept og 359 såret i israelske angrep i Libanon, ifølge tall fra helsedepartementet i Beirut.

Minst 32 mennesker ble drept i to israelske angrep mot Ain el-Delb sørøst for havnebyen Saida i Sør-Libanon. 33 ble drept i angrep i Baalbek-Hermel nordøst i landet, og sju ble drept i Marjayoun, viser en opptelling fra Reuters basert på tall fra det libanesiske helsedepartementet.

To bygninger ødelagt

Angrepene i Ain el-Delb, som skjedde rett etter hverandre og traff to bygninger i landsbyen, ble filmet av naboer i området. I en video verifisert av nyhetsbyrået AP ser man at et av angrepene forårsaket en enorm røyksky. Det andre angrepet traff en bygning like ved, og bygningen hellet før den raste sammen, viser videoen.

Senere søndag opplyste helsedepartementet at minst 21 mennesker ble drept i et annet israelsk angrep, som fant sted i provinsen Baalbek-Hermel nord i Libanon.

Israel sier de massive angrepene de har gjennomført i Libanon den siste uken, er rettet mot militære mål tilknyttet den sjiaislamistiske Hizbollah-bevegelsen.

Frankrikes utenriksminister i Libanon

Frankrikes utenriksminister Jean-Noel Barrot ankom søndag Libanon der han skal møte libanesiske ledere. Der skal han også diskutere humanitær hjelp.

Før avreisen snakket han med Libanons statsminister Najib Mikati og sa at Frankrike vil ha umiddelbar stans i de israelske angrepene.

Frankrike ber også Hizbollah og militsens støttespiller Iran om å avstå fra enhver handling som kan føre til regional konflikt.

