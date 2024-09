Israel angrep Jemen med titalls kampfly

Det israelske militæret sier i en uttalelse søndag kveld at angrepene var rettet mot de jemenittiske Houthi-opprørerne i det fattige landet helt sør på Den arabiske halvøy.

– I en storstilt luftoperasjon i dag angrep titalls fly fra flyvåpenet, deriblant jagerfly, tankfly og rekognoseringsfly, militære mål tilhørende houthi-terroristregimet i områdene Ras Issa og Hodeida i Jemen, sier den israelske militærtalsmannen David Avraham i en uttalelse til AFP.

Israel angrep blant annet et kraftverk og havneanlegg som brukes for å importere olje, opplyser det israelske militæret.

Sendte rakett mot Netanyahu

Houthienes mediekontor bekrefter at havnene i Hodeida og Rass Issa ble truffet, i tillegg til to kraftverk i Hodeida by, som er en bastion for Houthi-bevegelsen.

Den jemenittiske Houthi-militsen sa lørdag at de hadde sendt en ballistisk rakett mot den internasjonale flyplassen i Tel Aviv da statsminister Benjamin Netanyahus fly landet der. Raketten ble skutt ned utenfor israelsk territorium, opplyste det israelske forsvaret (IDF).

Houthi-militsen kontrollerer store deler av Jemen, inkludert hovedstaden Sana. Houthiene inngår i den samme Iran-støttede alliansen som libanesiske Hizbollah, den såkalte motstandsaksen mot Israel. De jemenittiske opprørerne har de siste månedene sendt en rekke raketter mot Israel og gjort det klart at de vil fortsette sine angrep i solidaritet med palestinerne på Gazastripen.

2000 kilometer unna

Siden i fjor har houthiene også angrepet handelsskip i Rødehavet, angivelig for å ramme skip med tilknytning til Israel.

Søndag sier houthiene at de tok forholdsregler i forbindelse med de siste israelske angrepene. Jemenittene sier at de ikke kommer til å stanse sine angrep verken mot skipsrutene eller mot Israel, som ligger over 2000 kilometer nord for Jemen i luftlinje.

Israel angrep også mål i Hodeida i sommer etter at houthiene sendte en bakke-til-bakke-rakett over Rødehavet i retning Eilat i Israel. Raketten ble skutt ned av det israelske luftforsvaret.

