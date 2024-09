Libanesisk minister: Rundt 1 million drevet på flukt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er ministeren som koordinerer regjeringens kriseinnsats, Nasser Yassin, som kommer med anslaget i en uttalelse til nyhetsbyrået Reuters lørdag kveld.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sa lørdag ettermiddag at til sammen 250.000 mennesker er drevet på flukt som følge av de israelske angrepene mot Libanon. Over 50.000 av dem har flyktet til nabolandet Syria, mens de øvrige er internt fordrevet, sa høykommissær Filippo Grandi i en melding på X.

