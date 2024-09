Israelske luftangrep herjet Beirut

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vitner opplyser til Reuters at det ble hørt mer enn 20 luftangrep i Beirut før daggry lørdag.

Tusenvis har forlatt hjemmene sine sør i den libanesiske hovedstaden og samlet seg i parker, på fortau og andre plasser.

– De vil ødelegge Dahieh, de vil ødelegge oss alle sammen, sa Sari, en mann i 30-årene, til Reuters. Innbyggerne i Beirut-forstaden Dahieh ble bedt om å evakuere av den israelske hæren før angrepene fredag.

Betydelig opptrapping

De fem timene med kontinuerlige angrep natt til lørdag mangler sidestykke i konflikten til nå, og de kommer etter fredagens voldsomme angrep, Israels desidert kraftigste i Beirut siden konflikten med Hizbollah blusset opp da Gaza-krigen startet.

Israel gjennomførte en lang rekke angrep over flere timer mot Libanons hovedstad Beirut natt til lørdag. (Hassan Ammar/AP)

Eskaleringen har ført til økt bekymring for at konflikten kan utarte ytterligere, og at Iran, Hizbollah og Hamas' viktigste støttespiller, skal involvere seg direkte i konflikten, og også USA.

Ifølge libanesiske helsemyndigheter ble minst seks drept og 91 såret i angrepet fredag, men tallet ventes å stige ettersom letearbeidet fortsetter.

Skal ha vært rettet mot Hizbollahs leder

Målet for angrepet, der seks boligblokker i Dahieh-området ble lagt i grus, var angivelig Hizbollah-leder Hassan Nasrallah.

Det er uklart hvordan det står til med Nasrallah etter fredagens angrep, men en kilde tett på Hizbollah har opplyst til Reuters at lederen ikke har vært mulig å kontakte. Militsen har ikke uttalt seg om lederen.

Israel har ikke bekreftet eller avkreftet at angrepet var rettet spesifikt mot Nasrallah, men en høytstående israelsk tjenesteperson forteller at framtredende kommandører i militsen var mål for angrepet.

– Jeg tror det er for tidlig å si. Noen ganger lyver de når vi lykkes, sa tjenestepersonen til journalister da han fredag ble spurt om Nasrallah ble drept i angrepet.

Tidligere opplyste en kilde tett på Hizbollah til Reuters at Nasrallah var i live. Også det iranske nyhetsbyrået Tasnim har meldt at han lever.

Israels militære (IDF) opplyser i en uttalelse at de har drept Muhammad Ali Ismail, som leder Hizbollahs rakettenhet, og at også hans assistent er drept. I tillegg skal flere kommandører i Hizbollah være drept i angrep sør i landet, ifølge IDF.

USA sier de ikke var informert

En rekke kilder har opplyst at det var Hizbollahs øverste leder Hassan Nasrallah som var det egentlige målet for angrepet.

Flere medier har også fått opplyst at han er i live etter angrepet, men en kilde tett på Hizbollah sier til Reuters at kontakten med toppledelsen er kuttet etter fredagens første angrep.

I større grad enn tidligere har Israel denne uka rettet angrep direkte mot Hizbollahs toppledelse. Et forsøk på å likvidere Nasrallah vil, uavhengig av om det lyktes eller ei, være en betydelig eskalering.

Ifølge Pentagon ble ikke USA advart om angrepene på forhånd.

Iran skylder på USA

Irans utenriksminister Abbas Araghchi hevder at det har blitt brukt amerikanskproduserte bomber i angrepene. Han mener at USA deler ansvaret for angrepet.

– Mens det israelske regimet må stilles til ansvar for de grusomme forbrytelsene de har begått i det okkuperte Palestina og Libanon, kan man ikke se bort fra USAs medvirkning, sa Araghchi til FNs sikkerhetsråd fredag.

Han la til at «Israels krigshissing avhenger av USAs militære og politiske støtte».

