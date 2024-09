Angrepet på Beirut: – Dette er å be om full krig

– Dette er å be om full krig. Israel er nå inne med massiv bombing av Beirut, og har rammet hovedkvarteret til Hizbollah. Når man både går løs på hovedkvarteret, og bomber hovedstaden i Libanon er dette å be om full krig. Da er det ikke bare Hizbollah man råker, men også Libanon som stat, sier Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved PRIO til Dagsavisen.

Hilde Henriksen Waage. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Ifølge den israelske hærens talsmann Daniel Hagari var det Hizbollahs militære hovedkvarter som var mål for angrepet. Det lå angivelig skjult under en boligblokk i Dahieh-nabolaget sør i Beirut.

Seks boligblokker ble rasert i angrepet, der det skal ha blitt benyttet amerikanske GBU-28-bomber på rundt 2 tonn.

Videoer i sosiale medier viser voldsomme eksplosjoner og store røykskyer som steg opp mot himmelen under angrepet.

Ifølge Libanons helsedepartement er det foreløpig funnet to drepte og 76 sårede, men lite er igjen av bygningene som ble bombet og redningsmannskapene har en svært vanskelig jobb.

Sjiamuslimsk bydel

Eksplosjonene under angrepet var så kraftige at de kunne merkes hele 30 kilometer nord for Beirut, forteller øyenvitner.

En rekke bygninger i Beirut fikk skader, blant dem Irans ambassade som ligger rundt 2 kilometer unna stedet for angrepet, ifølge SVTs korrespondent i byen.

De fleste innbyggerne i Sør-Beirut er sjiamuslimer, og Hizbollah-bevegelsen står sterkt i området.

Ødeleggelsene etter det israelske angrepet i Sør-Beirut er massive. (Bilal Hussein/AP)

Rundt en time før angrepet deltok tusenvis av mennesker i begravelsen til en av Hizbollahs militære ledere som ble drept i et israelsk angrep torsdag.

Netanyahu-tale

Angrepet skjedde få minutter etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu hadde avsluttet sin tale i FNs hovedforsamling, der han gjorde det klart at Hizbollah skal nedkjempes.

Israel avviste torsdag et forslag om våpenhvile som var utarbeidet av USA og Frankrike. De to landene jobber imidlertid videre med å få til en avtale.

– Vi vil fortsette å angripe Hizbollah med full styrke. Og vi kommer ikke til å stanse før vi har nådd målene våre, først og fremst at innbyggerne i nord skal kunne vende tilbake til hjemmene sine og være trygge der, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han landet i New York for å delta på FNs høynivåuke.

Uttalelsen blir sett på som «pinlig» for USAs diplomatiske forsøk på å senke temperaturen i konflikten.

– Igjen ser vi at Israel velger å ydmyke og vise rå makt overfor sine nært allierte i Frankrike og USA. Dette er et Israel som nesten ikke har venner igjen. Det var Frankrike og USA som jobbet for en våpenhvile Israel blankt avviste. De vil knuse Hizbollah, og sier de vil skape sikkerhet for befolkningen sin ved grensen til Libanon. Nå gjør de det motsatte, sier Waage.

Hun sier samtidig at Israel gjør som de har lovet, men at en bakkeinvasjon kan koste.

– Det vi ser Israel gjøre er det de har sagt at de skal gjøre. Dette ligner på Gazakrigen, med massive bombeangrep. Nå gjenstår det å se om de også går inn på bakken. Hamas i Gaza er en liten fiende sammenlignet med Hizbollah. Landskapet i Libanon med åser og fjell er noe helt annet, og Israel vegrer seg nok for å gå inn, sier Waage.

Samtidig med at bombene falt over Sør-Beirut satt Israels forsvarsminister Yoav Gallant i telefonen med USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

Pentagon avviser imidlertid at de var orientert om angrepet på forhånd.

– USA var ikke involvert i denne operasjonen og vi var ikke advart på forhånd, sier talspersonen Sabrina Singh.

Ubekreftede meldinger

Ifølge israelsk TV og avisa Haaretz var det Hizbollahs øverste leder Hassan Nasrallah som var det egentlige målet for angrepet, men de oppgir ingen navngitte kilder for opplysningen.

Det samme meldte journalisten Barak Raviv i nettavisa Axios, som også viste til en ikke navngitt israelsk kilde.

Nasrallah ble imidlertid ikke drept, opplyser en kilde nær Hizbollah til Reuters. Det er heller ikke kjent om han befant seg i området som ble angrepet.

TV-stasjonen Al Arabiya melder også at Nasrallah var mål, men at han er i live. Heller ikke de oppgir kilde til opplysningene.

Hizbollah-lederen har ikke vært sett offentlig på mange år, men holder jevnlige taler via video.

Det er heller ikke bekreftet at andre høytstående Hizbollah-ledere var i området som ble angrepet.