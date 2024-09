Trump sier han vil avslutte Ukraina-krigen før januar

Zelenskyj og Trump møttes i New York fredag. Zelenskyj sa på starten av møtet at han ønsker å diskutere detaljer rundt sin såkalte seiersplan for Ukraina med Trump.

Trump sa at han har et svært godt forhold til både Zelenskyj og til Russlands president Vladimir Putin. Videre sa den republikanske presidentkandidaten at han vil arbeide for å avslutte Ukraina-krigen før presidentinnsettelsen i januar, dersom han vinner valget.

