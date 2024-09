Møttes i New York: – Må regne med å bli kraftig nedprioritert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ukraina må regne med å bli kraftig nedprioritert. Trump bryr seg ikke om verken Ukraina eller Zelenskyj, og ønsker å trekke USA ut av konflikten. Mange republikanske politikere ser Zelenskyj som skurken, ikke Putin.

Det skriver Hilmar Mjelde, professor ved Høgskolen på Vestlandet, i en e-post til Dagsavisen.

Fredag møttes Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i New York. Den siste tiden har begge kommet med skarpt kritiske karakteristikker av hverandre.

– Hver gang han besøker til vårt land, drar han herfra med 60 milliarder dollar. Han er sannsynligvis den beste selgeren på jorden, sa Trump om Zelenskyj onsdag.

– Min følelse er at Trump egentlig ikke vet hvordan han skal stoppe krigen, selv om han kanskje tror han vet det. Med denne krigen er det ofte slik at jo dypere du ser på den, desto mindre forstår du, sa Zelenskyj til The New Yorker forrige uke.

– Kan bli umulig

Mjelde mener Donald Trump misliker Ukraina på et personlig plan, og at fortsatt støtte til landet for å forsvare seg mot Russlands angrepskrig kan bli svært utfordrende om Trump sikrer seg nøklene til Det hvite hus i november.

– Zelenskyjs jobb med å sikre videre støtte til Ukraina blir veldig mye vanskeligere med Trump og J.D. Vance i Det hvite hus. Den kan bli umulig. Trump liker ikke Ukraina, som han feilaktig mistenker for å ha motarbeidet ham helt tilbake i 2016-valget. Han er også bitter fordi Ukraina-affæren utløste den første riksrettssaken mot ham, skriver Mjelde.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

– Hvordan kan Trump ende opp med å endre krigens utvikling om han blir Commander-in-Chief?

– Da vil den amerikanske støtten til Ukraina trolig ta slutt, spesielt hvis Republikanerne også får kongressflertall. Det vil være uhyre dramatisk for Ukraina om Trump og J.D. Vance tar over i USA. Det kan gi Russland et avgjørende overtak, skriver Mjelde, og legger til:

– Trump er på linje med resten av partiet sitt, som er blitt mer og mer imot å gi mer økonomisk og militær støtte til Ukraina. Hans største fordel som kandidat er at velgerne ser ham som en sterk mann. Han truet nylig med å bombe Iran sønder og sammen om de prøver å drepe ham. Det er faktisk mye lurere å bruse med fjærene enn å være fredsdue når du vil vinne over velgerne.

– Har vært gjennom mye

Dette er første gang siden 2019 Trump og Zelenskyj møtes. Samtidig som at det går mot innspurt i det amerikanske presidentvalget, har spørsmål om USAs rolle i å støtte Ukrainas forsvar ledet til splittelse blant demokrater og republikanere.

På vei inn i møtet snakket Trump og Zelenskyj til oppmøtt presse.

– Han har vært gjennom mye, kanskje mer enn noen andre i historien om man virkelig ser nærmere på det. Vi skal ha en diskusjon og se hva vi kan komme frem til, sier Trump.

Election 2024 Trump Donald Trump sa at han har et svært godt forhold til både Zelenskyj og til Russlands president Vladimir Putin da han møtte Zelenskyj i New York. (Julia Demaree Nikhinson/AP)

Torsdag denne uken møtte Zelenskyj med Kamala Harris og Joe Biden. Han sier han møter begge presidentkandidatene for å diskutere det han kaller Ukrainas «seiersplan». Zelensky sa at han håpet støtten fra USA fortsatt ville være svært sterk, uavhengig av hvem som vinner valget.

– Fem år har gått. Nå står vi overfor mange utfordringer både i Ukraina og USA. Vi må diskutere, og jeg tror vi er enige om at krigen i Ukraina må stoppe. Jeg ønsker å diskutere vår seiersplan med begge presidentkandidatene. Det er amerikanerne som bestemmer hvem som blir president i november, men krigen i Ukraina fortsetter, sier Zelenskyj til spørsmål om hvorfor de to møtes.

