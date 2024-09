Femte henrettelse i USA på bare en uke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den første henrettelsen skjedde fredag i South Carolina, før to andre ble henrettet i henholdsvis Missouri og Texas på tirsdag, fulgt av en i Oklahoma torsdag.

Ifølge Death Penalty Information Center (DPIC) er det første gang siden juli 2003 at fem mennesker er henrettet i landet på sju dager.

1600 mennesker er henrettet i USA siden landets høyesterett i 1976 slo fast at straffemetoden igjen kunne tas i bruk, ifølge DPIC-leder Robin Maher.

De fire første som ble henrettet, fikk dødssprøyte, mens den femte ble den andre i USA til å bli henrettet med nitrogengass, etter at Alabama i januar ble den første delstaten til å ta metoden i bruk.

Den innebærer at den dødsdømte får en maske tredd på hodet som slipper ut ren nitrogengass, noe som gjør at man kveles.

Under den første nitrogen-henrettelsen i Alabama fortalte vitner at den dødsdømte fikk kramper som varte i mange minutter, og at han kastet seg fram og tilbake og spyttet.

AP skriver at mannen som ble henrettet torsdag, ristet og skalv på båren i rundt to minutter, før han i rundt seks minutter hev etter pusten og så ble livløs.

