Budsjettenighet i Kongressen

Avtalen ble banket gjennom med 341 mot 82 stemmer i Representantenes hus onsdag og sikrer finansiering av statsapparatet til og med 20. desember.

Noen timer senere ble den også vedtatt med 78 stemmer mot 18 i Senatet. Dermed får USAs president Joe Biden avtalen til signering i god tid før den nåværende finansieringen av statsapparatet utløper ved midnatt mandag.

Budsjettenigheten kom ukarakteristisk tidlig for Kongressen, muligens fordi de folkevalgte ønsket å bli fort ferdige for å kunne drive valgkamp i distriktene de er innvalgt fra.

– Amerikanerne kan puste ut, for begge partiene har valgt tverrpolitisk samarbeid. Kongressen får jobben gjort, sier Senatets leder, demokraten Chuck Schumer.

Som del av pakka bevilger Kongressen mer enn 230 millioner dollar i ytterligere midler til Secret Service for å styrke sikkerheten rundt kandidater i høstens mange valg, blant dem Republikanernes presidentkandidat Donald Trump, som har blitt utsatt for to attentat.

De folkevalgte ventes nå å forlate Washington fram til etter valget. Da må de finne fram til en ny avtale før en enda mer kritisk frist 1. januar, da de enten må ha blitt enige om å heve taket for USAs gjeldstak eller risikere at landet misligholder mer enn 35.000 milliarder dollar i statlig gjeld.

