Rapport: Klimaanlegg bidrar til global oppvarming

Etterspørselen etter klimaanlegg, frysere og kjøletransport vil fram mot 2050 bli sjudoblet i Afrika og firedoblet i Asia, anslår FNs miljøprogram (Unep) og Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) i ny rapport.

– Disse landene er særlig sårbare for de dødelige effektene av stigende temperatur og trenger løsninger for nedkjøling, sier IFCs leder Makhtar Diop.

Stigende temperatur kombinert med økt befolkningsvekst og urbanisering i mange utviklingsland fører til økt etterspørsel etter klimaanlegg.

Slike anlegg står alt for en femdel av verdens elektrisitetsforbruk, og etterspørselen vil fram mot 2050 bli tredoblet. Utviklingsland vil da stå for 80 prosent av etterspørselen, anslår rapporten.

– Det blir stadig satt nye temperaturrekorder rundt omkring i verden, og det å holde det kjølig er et essensielt behov for å sikre et sunt miljø og sunne lokalsamfunn, sier Uneps leder Inger Andersen.

– Vi må imidlertid unngå å skape en ond sirkel der vi møter etterspørselen for nedkjøling ved hjelp av metoder som ytterligere varmer opp planeten, sier hun.

Unep og IFC oppfordrer nå næringslivet til å investere i utvikling av nye og mer bærekraftige løsninger for nedkjøling og anslår at markedet trolig vil dobles og være verdt over 3600 milliarder kroner i 2050.

