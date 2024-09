Putin lanserer ny atomdoktrine

Putin sa onsdag at endringene innebærer at Russland kan bruke atomvåpen dersom landet blir angrepet av en hvilken som helst stat, og at ethvert konvensjonelt angrep på Russland som støttes av en atommakt, vil bli betraktet som et «felles angrep».

Uttalelsene settes i sammenheng med vestlige lands støtte til Ukraina etter den russiske invasjonen av landet i februar 2022.

– Det foreslås at aggresjon mot Russland fra en ikke-atomstat, men med deltakelse eller støtte fra en atomstat, skal betraktes som et felles angrep på Den russiske føderasjonen, sa Putin under et møte i det russiske sikkerhetsrådet.

Han la til at Moskva ville vurdere atomvåpenbruk hvis de oppdaget starten på en storstilt oppskyting av raketter, fly eller droner mot landet.

Putin og andre russiske ledere har ved en rekke anledninger antydet muligheten for bruk av atomvåpen i forbindelse med konflikten i Ukraina.

