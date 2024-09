Leger Uten Grenser-bønn: – Gravide og barn dør av ting som kan forhindres

Organisasjonen beskriver situasjonen som en av de verste helsekrisene for gravide og barn. Mødredødeligheten på to sykehus i Sør-Darfur tilsvarer hele 7 prosent av den totale mødredødeligheten på Leger Uten Grensers klinikker i hele verden i 2023.

I rapporten «Driven to oblivion» har organisasjonen sett på helsesituasjonen til kvinner, mødre og barn i Sør-Darfur. Den avdekker også at underernæringen hos barn er langt over nivåene som tilsier at det er en akutt krise.

Nå vil Leger Uten Grenser at FN snarest returnerer til Darfur for å sikre at hjelpen når fram.

– Kun en koordinert internasjonal respons, støttet av solid finansiering og et urokkelig press på de stridende partene, kan avverge massesult og lindre lidelsene til millioner av mennesker, skriver Leger Uten Grensen i en uttalelse til NTB.

Kunne vært unngått

Fra januar til august i år døde 46 fødende kvinner ved to av sykehusene Leger Uten Grenser støtter i Sør-Darfur. Fordi flere helsehus ikke fungerer og det er vanskelig med transport, kommer mange kvinner til sykehusene i en kritisk tilstand.

– Det skjer flere helsekriser samtidig i Sudan, nesten uten internasjonal respons fra FN og andre. Sjokkerende mange nyfødte barn, gravide kvinner og nybakte mødre dør, sier Gillian Burkhardt.

Hun leder Leger Uten Grensers arbeid med seksuell og reproduktiv helse i byen Nyala i Sør-Darfur. Ifølge Burkhardt skyldes svært mange av dødsfallene forhold som kunne vært forebygget.

Blodforgiftning er den vanligste årsaken til dødsfallene, fordi kvinnene må føde i uhygieniske omgivelser uten grunnleggende ting som såpe og rent og sterilisert utstyr. Disse tingene kan forebygge infeksjoner som kan behandles med antibiotika.

Barn dør i hopetall

Tusenvis av barn i Sør-Darfur er på randen av død og sult. Også mange av barna i dette området dør av tilstander som kunne ha vært forhindret, viser rapporten. Fra januar til juni i år døde 48 nyfødte barn, én av fem, av blodforgiftning på de to sykehusene.

– Misforholdet mellom de enorme behovene for helsehjelp, mat og grunnleggende tjenester og den gjennomgående manglende internasjonale responsen er skammelig, sier Burkhardt.

30.000 barn under to år i Sør-Darfur ble i august undersøkt for underernæring. Ifølge Leger Uten Grensen var en tredel av disse akutt underernærte. I tillegg var 8 prosent av barna som ble undersøkt, alvorlig, akutt underernærte.

– Vi vet at Sudan er et utfordrende sted å jobbe, men å vente på at utfordringene skal forsvinne av seg selv, fører ingen vei. For tusenvis av mødre og barn er det allerede for sent. Risikoen må håndteres, og en løsning må finnes før enda flere liv går tapt, sier Burkhardt.

Verdens største flyktningkrise

Det er nå mer enn 500 dager siden konflikten i Sudan startet. Siden er ti millioner mennesker drevet på flukt, flere områder er rammet av hungersnød og nær 25 millioner mennesker har behov for nødhjelp, ifølge Røde Kors.

– Konflikten i Sudan har skapt det som er verdens største krise med mennesker på flukt, og som står i fare for å bli verdens største sultkrise. Behovet for å få bedre tilgang for nødhjelpsinnsatsen er helt akutt, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors i en pressemelding.

I tillegg til alle som er på flukt inne i Sudan, har to millioner mennesker krysset grensene til nabolandene Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Egypt, Etiopia, Libya, Sør-Sudan og Uganda.

– Mangelen på sikkerhet for humanitære organisasjoner forsterker omfanget av krisen fordi nødhjelp ikke når fram, og det er rett og slett ikke er tilgang på nok mat, sier Bergh.

