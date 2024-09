Zelenskyj på plass i USA – skal legge fram «seiersplan»

– Vi har ankommet USA. Planen for Ukrainas seier vil ligge på bordet for alle våre allierte, skriver Zelenskyj i sosiale medier.

Ifølge ham vil de neste ukene avgjøre utfallet av mer enn 30 måneder med krig som har krevd tusenvis av menneskeliv.

Han oppfordrer verdens ledere til å tenke på sine ettermæler.

– Det avgjøres nå hva ettermælet til denne generasjonen med statsledere vil være, lyder det fra presidenten.

Få kjente detaljer

Detaljene i Zelenskyjs plan for å få slutt på krigen, er ukjente. Han har sagt at Biden blir den første utenlandske lederen til å se planen og at den deretter vil legges fram for «alle lederne for våre partnerland».

Tidligere i uka sa han at Ukraina trenger en «rettferdig og stabil fred», og at planen har som mål at «krigen ikke vil komme tilbake til oss på nytt i en enda større bølge».

Zelenskyj vil holde møter med ledere om planen gjennom høsten, og sier at «hele planen» vil være klar tidlig i november.

Forslaget innebærer «raske og konkrete steg fra våre strategiske partnere», sa han fredag.

Fabrikkbesøk i Pennsylvania

Først ut søndag var et besøk til en ammunisjonsfabrikk i Pennsylvania, der han takket de ansatte.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønskes velkommen av generalmajor John T. Reim jr. ved ammunisjonsfabrikken i Scranton, Pennsylvania. (Curt Loter/AFP)

Den demokratiske kongressrepresentanten Matt Cartwright var blant dem som møtte Zelenskyj på fabrikken i byen Scranton.

Ifølge ham var presidentens budskap enkelt: «Takk. Og vi trenger mer».

Fabrikken er en av de få anleggene i USA der det produseres 155 millimeters artillerigranater, og produksjonen er trappet opp det siste året. Ukraina har allerede fått mer enn 3 millioner granater fra amerikanerne.

Travel uke

Zelenskyjs besøk markerer starten på en travel uke i USA, der han vil bedrive hektisk møte- og talevirksomhet i håp om å styrke støtten til landets forsvarskrig.

Han skal tale til FNs hovedforsamling i New York tirsdag og onsdag før han drar til Washington for samtaler med president Biden og visepresident Kamala Harris torsdag.

Besøket kommer etter en sommer med intense kamper mellom russerne og ukrainerne. Russland avanserer øst i Ukraina, mens ukrainerne holder fast på deler av den russiske regionen Kursk.

Håper på U-sving fra Biden

USA og Storbritannia har ikke gitt Ukraina tillatelse til å bruke langtrekkende raketter mot mål i Russland, men Zelenskyj sa før turen at han ikke har gitt opp håpet om en kuvending fra Biden.

– Vi har hatt flere avgjørelser gjennom vår historie med Biden, svært interessante og vanskelige samtaler. Han har endret standpunkt, sa Zelenskyj tidligere denne uka.

Russland har sagt at de vil anse det som at en krigserklæring fra Nato om en slik tillatelse gis.

