Scholz’ SPD vant valget i Brandenburg

Søndag kveld viser resultatene fra valgmyndighetene at SPD fikk 30,9 prosent av stemmene, med Alternativ for Tyskland (AfD) på 29,2 prosent på andreplass.

Begge partier gjør det dermed bedre enn det forrige delstatsvalget i 2019, da SPD endte på 26,2 prosent og AfD på 23,5 prosent.

AfD hadde håp om seier etter at meningsmålinger i ukene før valget viste dem i tet.

BSW på tredjeplass

Venstrefløy-partiet til Die Linke-utbryter Sahra Wagenknecht (BSW) sikret seg tredjeplassen med 13,5 prosent, og Kristendemokratene CDU fulgte hakk i hæl med 12,1 prosent.

De Grønne endte på 4,1 prosent, under 5-prosentgrensen, som vanligvis trengs for å sikre seter i tyske valg. Det er en betydelig nedgang fra de 10,8 prosentene partiet fikk i 2019.

Wagenknechts tidligere parti endte på 3 prosent og har med det gått tilbake hele 7,7 prosentpoeng siden forrige valg.

SPD-topp: Jobb å gjøre

SPD har styrt delstaten rundt hovedstaden Berlin siden gjenforeningen i 1990. Valgseieren kan gi statsminister Olaf Scholz et lite pusterom fra partidiskusjoner om han egner seg til å være partiets statsministerkandidat til neste års valg.

Det regnes likevel som lite sannsynlig at det vil gi ham eller hans parti et stort løft gitt at den populære, sittende SPD-delstatslederen Dietmar Woidke har tatt avstand fra Scholz under valgkampen og kritisert regjeringens politikk. Han hadde også lovet å gå av om AfD vant valget.

– Det er en viktig seier for meg, det er en viktig seier for mitt parti og det er en viktig seier for delstaten Brandenburg, sa Woidke søndag til nyhetsbyrået AP.

Han understreket at AfDs sterke resultat viser at partiet har jobb å gjøre.

– De fikk rundt 30 prosent, mange velgere har stemt på AfD, det er for mange. Vi må tenke på disse resultatene, og vi må gjøre politikken vår bedre, sa Woidke.

Demonstrasjon

Flere hundre demonstranter samlet seg utenfor AfDs valgvake søndag. De holdt plakater og bannere med slagord inkludert «Potsdam nazi-fri» utenfor AfD-arrangementet i utkanten av Potsdam, Brandenburgs delstatshovedstad. Politiet var også på plass.

AfD rir allerede høyt på en bølge etter å ha endt først i delstatsvalget i Thüringen tidligere denne måneden, og kom på andreplass etter kristendemokratene (CDU) i delstaten Sachsen.

Brandenburgs etterretningsmyndighet har ført opp AfDs partiorganisasjon på statlig nivå som en mulig høyreekstrem gruppe.

Den anser også flere ledende AfD-skikkelser i Brandenburg, deriblant partiets toppkandidat Hans-Christoph Berndt, som høyreekstrem.

