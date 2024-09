Sveitserne sier nei til mer naturvern

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette viser resultater fra avstemningen søndag, ifølge det sveitsiske mediet SRF. En pensjonsreform ble også avvist.

Selv om Sveits av mange forbindes med natur og fjell, mener miljøvernere at landets økosystemer er i fare. De hadde derfor bedt om støtte til et forslag om å gjøre mer for å beskytte det biologiske mangfoldet i landet.

Forslaget var dels å øke den økonomiske støtten til bevaring av naturmangfold samt å øke antall verneområder.

Men bare 37 prosent av de som deltok i folkeavstemninge, stemte ja, mens 63 prosent stemte nei.

Blant organisasjonene som støttet naturforslaget, var Pro Natura og BirdLife. De har advart om at det biologiske mangfoldet i Sveits «har blitt mindre».

– Sveits har et av de høyeste nivåene av truede arter og miljøområder blant de europeiske landene i OECD, sier direktøren for Pro Natura, Sarah Pearson Perret.

Den sveitsiske næringsorganisasjonen Usam var imidlertid lettet over at initiativet ble avvist. Både strøm- og matproduksjon kunne blitt negativt påvirket av forslaget, lød argumentasjonen deres.

Det nasjonalkonservative SVP-partiet, Sveits største parti, håper «moraliserende miljøvernere endelig vil la sveitsiske bondefamilier gjøre sitt verdifulle arbeid i fred».

Den sveitsiske regjeringen i Sveits investerer allerede rundt 7,4 milliarder kroner årlig i å bevare biologisk mangfold.

