Budsjettenighet i Kongressen – trolig ingen nedstenging av statsapparatet

Det skjer før Kongressens neste budsjettår begynner 1. oktober og betyr at større budsjettspørsmål vil løses først etter valget i november, skriver nyhetsbyrået AP.

Forslaget fra Representantenes hus' speaker, republikanske Mike Johnson, skroter et krav fra ekspresident Donald Trump om å inkludere nye krav som krever at folk viser fram bevis på statsborgerskapet sitt når de skal stemme.

Det som gjenstår, er stort sett videre finansiering av statsfinansieringen samt litt ekstra bevilgninger til Secret Service, påfylling av et fond for krisehåndtering og støtte til maktoverføringen etter presidentvalget, skriver AP. Det er i tråd med hva Senatets leder, demokraten Chuck Schumer, har foreslått.

Kilder opplyser til Reuters at Representantenes hus trolig stemmer over forslaget onsdag, og AP skriver at de to partienes ledere er enige.

Om partiene ikke hadde blitt enige innen 30. september, ville tusenvis av statsansatte blitt tatt ut i permisjon og en stor del av statsapparatet ville stengt ned en drøy måned før valget 5. november.

En enda viktigere frist for Kongressen er 1. januar, da de folkevalgte er nødt til å ha kommet til enighet om å heve USAs gjeldstak eller risikere at landet misligholder mer enn 35.000 milliarder dollar i statsgjeld.

