Hizbollah melder om 32 drepte medlemmer de siste to dagene

En kilde uttaler til nyhetsbyrået AFP at 20 Hizbollah-medlemmer ble drept i eksplosjonene i håndholdte radioer onsdag. Avisen Times of Israel melder imidlertid at noen av medlemmene også kan ha blitt drept i israelske angrep i Sør-Libanon sent onsdag.

I tillegg oppgir gruppa at tolv Hizbollah-krigere ble drept tirsdag, da en rekke personsøkere knyttet til gruppa eksploderte rundt omkring i Libanon. Hizbollah oppgir at disse er blitt drept «på vei til Jerusalem» – et uttrykk som militsen bruker for krigere som er drept av Israel.

Ifølge Libanons helsedepartement ble 20 personer drept og 450 såret da kommunikasjonsutstyr tilhørende den libanesiske Hizbollah-gruppen for annen dag på rad eksploderte onsdag. Tirsdag ble minst tolv personer drept og nærmere 3000 ble såret.

