New York Times: Eksploderende Hizbollah-personsøkere var produsert av israelsk skallselskap

Avisen viser til tre etterretningsoffiserer som kilde til opplysningen. Ifølge dem hadde selskapet en rekke vanlige kunder som fikk kjøpe vanlige personsøkere, men dem som ble solgt til Hizbollah, hadde batterier som inneholdt eksplosivet pentritt, eller PETN.

B.A.C. Consulting produserte enhetene på vegne av det taiwanske selskapet Gold Apollo. Ifølge New York Times' kilder ble det opprettet minst to andre skallselskaper for å skjule at det i realiteten var israelske etterretningsoffiserer som lagde personsøkerne.

De første personsøkerne ankom Libanon sommeren 2022, men produksjonen ble trappet opp etter at Hizbollah-leder Hassan Nasrallah ba sine følgere om å stoppe bruken av telefoner i frykt for israelsk overvåking, ifølge avisen.

Minst tolv personer ble drept og nesten 2800 såret da personsøkere som ble brukt av Hizbollah, eksploderte tirsdag.

Onsdag ble ytterligere 20 personer drept og 450 såret da walkietalkier eksploderte, ifølge libanesiske myndigheter. Også disse ble brukt av Hizbollah.

