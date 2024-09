Personsøkere eksploderte: – Etterretningsskandale

Israel gjennomførte tirsdag et angrep mot Hizbollah ved å skjule eksplosiver i et parti med taiwanskproduserte personsøkere importert til Libanon, ifølge tjenestemenn orientert om operasjonen, skriver The New York Times. Hundrevis av personsøkere eksploderte samtidig, og ble fjernutløst, ifølge avisen.

Dag Henrik Tuastad er Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo. Han mener overraskelsesangrepet er en etterretningsskandale for Hizbollah.

– Dette er en oppsiktsvekkende etterretningsskandale for Hizbollah. Det er to teorier om hva som har skjedd: Enten at eksplosiver har blitt plantet i personsøkerne, eller at man har kunnet utløse en eksplosjon i batteriet til personsøkerne. Uavhengig er dette et overraskelsesangrep som lammer Hizbollah, sier Tuastad.

Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo (UiO). (Jørn H. Skjærpe)





Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Øyevitner beskrev panikk og kaos i Beiruts gater etter angrepet som overveldet helsevesenet i byen.

Ifølge CNN skal det dreie seg om en felles operasjon mellom Israels etterretningstjeneste, Mossad, og det israelske militæret (IDF). Det israelske militæret har foreløpig avvist å kommentere påstandene om eksplosjonene.

Tuastad sier tidspunktet for angrepet kan dreie seg om at Hizbollah hadde skjønt at personsøkerne utgjorde en fare, men også om israelsk etterretnings behov for å hevde seg.

– Det er usikkert hvorfor dette skjer akkurat nå. Det kan være fordi Hizbollah har fått nyss om at personsøkerne var fiklet med, og at Israel derfor måtte gjennomføre angrepet raskt. En annen ting handler om Mossads behov for å gjenopprette sitt renommé etter 7. oktober og deres egen etterretningsskandale. Det kan også handle om avskrekking og å vise at Israel kan ramme Hizbollah og Iran uventet, sier Tuastad.

---

Fakta om Hizbollah

Sjiamuslimsk bevegelse dannet i 1982 som et svar på Israels invasjon av Libanon.

Støttet av Iran, som også bidro til å grunnlegge bevegelsen.

Har en militær og en politisk gren. Partiet og organisasjonen er lovlig i Libanon, er representert i nasjonalforsamlingen og har inngått i regjeringer.

Står på USAs terrorliste. Hizbollahs militære gren er oppført på EUs terrorliste.

Nekter å rette seg etter en FN-resolusjon som krever avvæpning av alle væpnede grupper i Libanon.

Kilde: NTB

---

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Voldelige konsekvenser

Hva Israels mål med angrepet er og hva Hizbollahs motsvar på det blir er ennå uvisst. Tuastad tror uavhengig at svaret blir voldelig.

– Her har man lykkes med å ramme Hizbollahs kommunikasjonssystem. Dette er også et angrep på personer og sivile, og det inkluderer den iranske ambassadøren. En slik type angrep vil uunngåelig få voldelige konsekvenser, sier Tuastad, og legger til:

– Det store spørsmålet er om Israel vil gå inn i Libanon, og om hva de vil gjøre for å videre svekke Hizbollahs kapasitet. Dette har blitt et nytt krigsmål for Israel etter at titusener måtte evakueres fra det nordlige Israel som følge av Hizbollahs angrep der. Nå er det en fare for både at Hizbollah og Iran blir dratt inn i en krig de ikke ønsker.

Universitetssykehuset American University of Beirut ble raskt fylt opp av sårede etter at hundrevis av personsøkere eksploderte tirsdag. (ANWAR AMRO/AFP)

Hizbollah er alliert med Israels erkefiende i regionen, Iran. Gruppen er en del av Irans motstandsakse og har vært involvert i en lavintensitetskrig med Israel i flere måneder, der de ofte utveksler rakett- og missilangrep over Israels nordlige grense. Hele lokalsamfunn har blitt fordrevet på begge sider.

Usikkert hva svaret blir

Iran har ennå ikke respondert på drapet av Hamaslederen i juli slik de sa de ville. Deres troverdighet overfor allierte er med det lav ifølge Tuastad.

– Troverdigheten til Iran svekkes når de ikke gjør det de sier de skal gjøre. Hizbollah responderte også moderat da deres nestleder ble drept. Spørsmålet er om det går en grense. Det svaret har vi ikke ennå.

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Lebanon Israel Pagers Exploding Ambulanser gikk i skytteltrafikk etter at hundrevis av personsøkere eksploderte i Beirut tirsdag. (Bassam Masri/AP)

Produsert i Ungarn

En høytstående libanesisk sikkerhetskilde sier Hizbollah hadde bestilt 5.000 personsøkere fra det taiwanske selskapet «Gold Apollo». Disse skal ha blitt levert tidligere i år.

Gold Apollos grunnlegger, Hsu Ching-Kuang, sier at personsøkerne som ble brukt i eksplosjonen, ble laget av et selskap i Europa som hadde rett til å bruke firmaets merkevare, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Hsu Ching-kuang er sjef for den taiwanske personsøkerprodusenten Gold Apollo. Han sier partiet brukt av Hizbollah var laget i Ungarn. (YAN ZHAO/AFP)

– Det var BAC Consulting KFT basert i Budapest som hadde lisensen til å bruke vårt merke og produserte modellene brukt i Libanon. Vi ønsker å være tydelige på at denne modellen ble produsert og solgt av BAC, sier Gold Apollo i en uttalelse.

Personsøkerne som eksploderte var av typen AR-924, og ble beskrevet av Gold Apollo som en «slitesterk modell» på deres nettsider, inntil siden ble tatt ned onsdag. Grunnen til at Hizbollah bruker personsøkere til å kommunisere, skal være for å unngå avlytting og hacking av telefoner, ifølge BBC.

Hizbollahs leder Hassan Nasrallah skal holde en TV-sendt tale torsdag ettermiddag om tirsdagens omfattende personsøker-angrep. Det melder NTB.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Verdens eldste selvbedrag er å ta én øl (+)

Les også: Øystein Sunde: – Halvdan og jeg så på hverandre, og sa: «du og?» (+)