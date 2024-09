Kruttønna er i ferd med å eksplodere

Israels angrep i Gaza fortsetter med full styrke. Antallet døde og omfanget av de menneskelige lidelsene er ufattelige. Israel hevder at landet bare forsvarer seg etter Hamas-terroren 7. oktober i fjor, men statsminister Benjamin Netanyahu og det israelske lederskapet har ingenting å skjule seg bak. Tragedien i Gaza er deres ansvar.

Den eneste farbare veien ut av voldsspiralen er en våpenhvile i Gaza.

Samtidig øker faren for storkrig i Midtøsten. De siste dagene har det israelske lederskapet trappet opp retorikken mot Hizbollah, den islamistiske bevegelsen og militære grupperingen som befinner seg i nabolandet Libanon. Hizbollah har støtte fra Iran. Israel kunngjorde tirsdag at deres mål i Gazakrigen nå omfatter kampen mot Hizbollah langs grensa til Libanon.

Omtrent samtidig, klokka 15.30 lokal tid tirsdag, startet et koordinert angrep mot flere Hizbollah-medlemmer. Det ble utført på utspekulert og spissfindig vis, gjennom at flere hundre personsøkere eksploderte rundt om i Libanon i løpet av en time. 11 personer skal ha mistet livet, deriblant et barn, og flere tusen er skadet. Mye tyder på at noen har greid å infiltrere leveringskjeden til Hizbollah og utstyrt personsøkerne medlemmene bruker for å kommunisere seg imellom med eksplosiver før de ble importert til Libanon.

Les også: Har vi plikter som vitner til folkemordet i Gaza, spør Linn Stalsberg

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for aksjonen, men Hizbollah er tydelige i sin sak: Israel står bak. Israel har ikke kommentert påstanden. Slik øker faren for en ytterligere eskalering av konflikten. Norges utenriksminister Espen Barth Eide kaller regionen en kruttønne, og maner partene til å dempe seg. «Alle parter må søke politiske løsninger, ikke ytterligere opptrapping», sier Barth Eide.

Det er vanskelig å se for seg at hans bønn vil bli hørt, men Barth Eide har likevel rett. Den eneste farbare veien ut av voldsspiralen er en våpenhvile i Gaza, og deretter at verdenssamfunnet presser på for en tostatsløsning, der et fritt Palestina har mulighet til å bygge seg opp igjen fra krigsruinene. Dette er også Norges linje, som vi jobber for å få økt støtte til i FN.

Det føles nytteløst å gjenta det, men vi kan samtidig ikke gjøre annet: Det haster for det internasjonale samfunnet å legge press på Israel for å avslutte krigen. For befolkningen i Gaza, først og fremst, men også for å unngå at kruttønna Midtøsten eksploderer i en storkrig.

Les også: Høyre ønsker å kutte i overføringene til kirka. Og innføre et billettsystem?

Les også: Personsøkere eksploderte: – Etterretningsskandale (+)