Svensk 19-åring dømt til fem års fengsel for bruk av håndgranat

Det var tingretten i Frederiksberg som kom til denne beslutningen onsdag. 19-åringen har erkjent forholdet, men forklarte i retten at han var i desperat behov for penger for å gjøre opp gammel gjeld.

Han tok derfor på seg oppdraget med å utløse håndgranaten.

Rettssaken er den første i en serie saker i det danske rettsvesenet mot svensker som har utført grov kriminalitet i Danmark.

Saken har vakt stor oppmerksomhet, særlig siden det i sommer ble innført en justering av straffeutmålingen som åpnet for nedsatt straff ved tilståelser. Like fullt fikk 19-åringen en dom på fem års fengsel.

Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men den førte til omfattende materielle ødeleggelser.

