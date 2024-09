FFI-forsker om Libanon-eksplosjonene: Kan ikke skje med et mobilbatteri

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Et litiumbatteri vil kunne inneholde nok energi til å frigjøre den typen skade jeg har sett på videoene fra Libanon, sier Gilljam, som jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han sier forskerne ved FFI har fått mange batterier til å eksplodere, men vet ikke hvordan det eventuelt kan ha blitt forårsaket på avstand.

– Batteriene må enten bli varmet, fysisk skadet, eller overlades mye mer enn de tåler for å oppnå en slik reaksjon. Dersom det er batteriet som forårsaker eksplosjonene, er det rimelig å tro at det har blitt trigget av noe i personsøkeren eller inne i selve batteriet som er designet for dette, sier forskeren.

En kortslutning i et batteri vil kunne føre til utvikling av gass inne i batteriet. I et batteri formet som metallsylinder vil dette kunne gi en rask trykkoppbygging og utløse en eksplosjon.

Batterier i mobiltelefonen er derimot annerledes. Gilljam kan berolige alle som er urolige for å sove med mobiltelefonen på nattbordet etter tirsdagens hendelser i Libanon.

– Det er imidlertid ikke anbefalt at man lader den mens man sover, understreker han.

Et mobilbatteri er utformet som en posecelle, slik at trykket ikke kan bygge seg opp i like stor grad og eksplodere.

– Det er imidlertid ikke ufarlig, og det kan komme ut både ild og giftig og brennbar gass, sier han.

Men altså ikke en eksplosjon, slik det som skjedde med hundrevis av håndholdte personsøkere i Libanon tirsdag.

