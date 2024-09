Dødstallene stiger og stadig større områder er under vann i Sentral-Europa

Grensen mellom Tsjekkia og Polen ble kraftig rammet i helgen, der flere borer kollapset, hjemmene til folk ble ødelagt, og i Romania står landsbyer og byer under flomvann.

Mandag møtes regjeringen i Polen for å erklære katastrofetilstand i landet.

I det tsjekkisk-polske grenseområdet begynte elvene mandag morgen å trekke seg tilbake, men samtidig utvidet flommen i seg til flere områder og større byer i de to landene.

Rundt 70 prosent av byen Litovel, en by 230 kilometer øst for den tsjekkiske hovedstaden Praha, er under vann etter at vannet begynte å stige i Morava-elven gjennom natten. Det bor om lag 10.000 mennesker i byen, og ordføreren sa mandag at skoler og helsestasjoner holdes stengt.

Mer enn 12.000 mennesker er evakuert i Tsjekkia som følge om flommen. Den første omkomne i landet ble bekreftet mandag morgen.

I Romania har seks mennesker livet i flommen i løpet av helgen, og en østerriksk brannmann døde søndag. Også en polsk mann druknet i flommen søndag.

