Flomstore elver setter stadig større områder under vann i Sentral-Europa

Minst seks mennesker har mistet livet i flom øst i Romania, der 19 landsbyer sto delvis under vann i helgen. Det var lørdag meldt om fire døde, men sent søndag sier myndighetene i landet at ytterligere to er funnet omkommet i fylket Galati.

I Polen omkom én person, og i Østerrike omkom en brannmann som var ute for å hjelpe med å håndtere vannmassene, opplyser myndighetene.

I Tsjekkia var 250.000 husstander uten strøm søndag og rundt 40 jernbanestrekninger var stengt som følge av flomvann. Samtidig er fire mennesker savnet. Ingen er så langt bekreftet omkommet.

I deler av Tsjekkia har det fra torsdag til søndag falt mer enn 400 millimeter nedbør, ifølge landets miljødepartement. Jesenik-regionen er blant de hardest rammede områdene.

Evakuerer

Nærmere 10.000 mennesker er bedt om å evakuere fra byen Opava i Tsjekkia, der elven med samme navn har gått over sine bredder.

– Det er ingen vits å vente, advarte ordføreren Tomáš Navrátil. Ifølge ham er situasjonen nå mer kritisk enn under hundreårsflommen i 1997.

– Vi må fokusere på å redde liv, sa statsminister Petr Fiala som besøkte et av de flomrammede områdene lørdag.

Ordfører Zdenka Blistanova i den nordøstlige byen Jesenik sier at en rekke hus i både hennes og andre nærliggende byer er totalødelagt. Flere broer og veier har også fått store skader.

Én bekreftet død i Polen

Polens statsminister Donald Tusk bekreftet søndag at en person var omkommet i Klodzko-regionen, som ligger ved grensa til Tsjekkia.

I tillegg har rundt 1600 mennesker blitt evakuert fra regionen, og polske myndigheter har kalt inn hæren for å bistå brannmannskapene. Mange av de evakuerte har søkt tilflukt i skolebygninger i området, og i noen tilfeller ble det brukt helikopter for å hente folk fra hustak.

Også i Ungarn og Slovakia ble det meldt om store nedbørsmengder og flom.

Ifølge meteorologene vil regnet fortsette til mandag.

Soldater utplasseres i Niederösterreich

Også i Østerrikes hovedstad Wien har alarmen gått. Vannstanden i elva Donau har det siste døgnet steget med over halvannen meter, og gangveier og sykkelstier langs bredden sto søndag under vann.

Nord for Wien står veier og enkelte bygninger under vann, og det ble også meldt om store problemer med elektrisitetsforsyningen.

Statsminister Karl Nehammer sier at situasjonen bare blir verre og verre. Han opplyser samtidig at rundt 2400 soldater fra den østerrikske hæren er klare til å bistå i redningsarbeidet. 1000 av disse er ventet å utplasseres i den nordøstlige delstaten Niederösterreich.

– Vi opplever vanskelige og dramatiske timer i Niederösterreich. For mange i delstaten vil dette trolig være noen av de vanskeligste timene i deres liv, sier delstatens regjeringssjef Johanna Mikl-Leitner.

Tyskland ruster seg

Søndag ettermiddag rustet også Tyskland seg for uværet. Myndighetene i Sachsen nær grensa til Tsjekkia tror flomtoppen i elva Elben vil bli nådd tirsdag. Vannstanden ventes da å være hele 7,5 meter over det normale.

Vannstanden i Elben ved Schöna var alt søndag 5,59 meter over det normale, og myndighetene frykter at demninger og flomvern skal komme til å bryte sammen.

Blant byene som trues er Dresden, som ligger ved bredden av Elben. Der ble det søndag etablert flomvern rundt den historiske gamlebyen.

Les også: Mener Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat (+)

Les også: Anmeldelse: Judas drar i land en mørk og seig «Jesus Christ Superstar» (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)