Utlendinger pågrepet for påståtte attentatplaner i Venezuela

De seks–tre amerikanere, to spanjoler og en tsjekker–ble pågrepet lørdag, og pågripelsene ble kunngjort på statlig fjernsyn av landets mektige innenriksminister Diosdado Cabello.

Ministeren hevder de var en del av et komplott ledet av den amerikanske etterretningstjenesten CIA for å styrte landets regjering og drepe flere i ledelsen. I TV-innslaget, viser Cabello fram bilder av rifler han sier ble beslaglagt fra noen av pågrepne.

En av amerikanerne som er pågrepet, skal jobbe i marinen i USA. Det amerikanske utenriksdepartementet bekrefter at en militær tjenestemann er pågrepet og sier de kjenner til «ubekreftede meldinger om at ytterligere to amerikanske borgere er pågrepet».

– Enhver påstand om amerikansk innblanding i et plott for å kaste Maduro er kategorisk falsk. USA fortsetter å støtte opp om å finne en demokratisk løsning på den politiske krisen i Venezuela, sier departementet i en uttalelse.

Kunngjøringen av pågripelsen kommer noen få dager etter at USA innførte sanksjoner mot 16 av Maduros allierte. USA anklager dem for valgfusk i valget i slutten av juli.

Valgkommisjonen–som regnes som lojal mot Maduro–utpekte presidenten til vinner, men har ikke dokumentert resultatet.

Opposisjonen mener de vant overlegent. Deres kandidat flyttet nylig i eksil i Spania.

