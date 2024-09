Spanjoler mest turist-lei i Europa

Omtrent en tredjedel av spanjolene spurt i spørreundersøkelsen mener det er «for mange» utenlandske turister i sitt lokalområde. 49 prosent av de spurte mente at det generelt sett er mange utenlandske turister der de bor.

Det er helt ulikt for eksempel Sverige og Danmark, hvor kun 5 prosent mener det er for mange turister. Der mener litt under 7 av 10 at det er riktig mengde, eller for få, turister.

Undersøkelsen tar også for seg holdninger til turisme i Frankrike, Italia, Tyskland og England.

I Frankrike og Italia mener henholdsvis 18 og 16 prosent av respondentene at det er for mange turister, mens det i Tyskland og Storbritannia kun er 13 og 7 prosent som mener det samme.

I områder som Catalonia, hvor den populære spanske storbyen Barcelona befinner seg, svarer nesten halvparten at det er for mange turister på besøk.

Undersøkelsen er utført av YouGov.

Ifølge The Guardian er det over 32 millioner besøkende i Barcelona hvert år.

Demonstrasjoner

Ifølge NTB har det vært flere demonstrasjoner mot turismen i Spania så langt i år.

Fra starten av året og ut juli hadde det vært hele 53,4 millioner turister på besøk i Spania, ifølge det spanske statistikkbyrået INE.

Demonstrantene skal, ifølge CNN, ha skutt med vannpistoler på turister og ropt «turister, dra hjem».

Det har også vært demonstrasjoner mot turister i både Nederland og Hellas.

I sommer gikk også tusenvis innbyggere på den spanske øya Mallorca i demonstrasjonstog mot masseturismen. Flere av demonstrantene gikk med skilt hvor det sto ting som «turister, vi elsker dere når dere ikke kjøper opp eiendommene våre» og «ditt paradis er vårt mareritt», skriver CNN.

Arrangørene av demonstrasjonen, «Menys Turisme, Mas Vida» (Mindre turisme, mer liv) oppga at nærmere 50 000 mennesker deltok, mens politiet estimerte nærmere 12 000.

I YouGov-undersøkelsen har også spanjolene blitt spurt om turismen landet opplever fører med seg mer fordeler eller ulemper. Hele 37 prosent mener turismen har mer ulemper enn fordeler, og 33 prosent mener den har mer fordeler over ulemper. 23 prosent mener ulempene og fordelene ligger cirka likt.

Spanjolene langt mer lei

En stor del av kritikken mot turismen er hvordan det slår ut på prisene i boligmarkedet. Mens kun 21 prosent av spanjolene ser negativt på hotellindustrien, mener nesten halvparten av respondentene at utleiemarkedet er negativt for spanjoler flest.

Tjenester som Airbnb har blitt superpopulært i den spanske feriebyen Barcelona.

Airbnb sine egne tall viser at 18 925 utleieboliger er tilgjengelige for reiselystne turister.

Den voldsomme mengden leiligheter og rom tilgjengelig for leie har ført til at lokale myndigheter har vedtatt å forby Airbnb fullstendig innen år 2028, melder blant annet Business Insider.

Ifølge The Guardian har folk flest i Europa sympati for dem som bor i turistutsatte områder, på topp i Spania med hele 66 prosent. Frankrike, Tyskland og Sverige ligger like etter på 65 prosent, med Danmark, Storbritannia og Italia på henholdsvis 63, 57 og 53 prosent.

Sammenlagt kan det sies at spanjolene er langt mer lei turister enn italienerne og franskmennene, til tross for at disse også har et stort antall besøkende hvert år.

Ifølge Reuters ble det sammenlagt tilbrakt 451 millioner netter på italienske hoteller i 2023. Tallet inkluderer også italienske innenriksreisende.

Byer som Venezia i Italia har innført en egen turistskatt, som ligger på omtrent 50 kroner døgnet. Du kan lese en lengre liste over land med turistskatt i bunnen av saken.

Et cruiseskip lurer i bakgrunnen i Venezia. Lokale innbyggere har i flere år ønsket å forby cruiseskip fra å legge til kai i Venezia, men de er fremdeles tillatt. (MIGUEL MEDINA/AFP)

Norske tilstander

I Norge hadde vi, ifølge SSB, 36,1 millioner gjestenetter på norske overnattingssteder i 2022.

Til tross for mye lavere tall enn for eksempel Italia, finnes det tidvis frustrasjon også her til lands over turismen.

NRK har tidligere skrevet om hvordan gjestehuseiere og turistforeninger i Hjørundfjorden for eksempel ikke ønsker cruiseturister i fjorden sin.

Ifølge NHO er det cruiseturister som både legger igjen minst penger under besøket sitt, men også står for høyest co₂-utslipp per reisende.

Loen Skylift Cruisepassasjerer legger igjen lite penger lokalt når de besøker fjordene. (Erik Johansen/NTB)

Årlig må for eksempel turister som prøver å bestige Trolltunga få hjelp til å komme seg ned. Dagbladet meldte at to amerikanske turister tidligere i år måtte hjelpes ned, og at de to amerikanske kvinnene hadde på seg pensko på turen, som tar 4–6 timer én vei.

Så hvor må du belage deg på å åpne lommeboka litt ekstra? Her er situasjonen i flere av verdens land:

---

Belgia: I Brussel er turistskatten som regel under 50 norske kroner og legges til regningen på overnattingsstedet. Men det varierer fra by til by.

Bhutan: En egen gebyr for bærekraftig utvikling er på litt over 2000 kroner for voksne.

Bulgaria: Turistskatten varierer på ulike steder og ut fra hotellstandard, men er som regel under 20 kroner.

Frankrike: Turistskatt med kommunale satser, standard på mellom 2 og i underkant av 60 kroner natta.

Hellas: Standarden og størrelsen på overnattingsstedet avgjør prisen, men den bør ikke være mer enn litt under 50 kroner natta.

Indonesia: Siden 14. februar i år må tilreisende betale litt over 100 kroner for innreise til Bali.

Island: Fra og med 2024 har Island gjeninnført turistskatt, med mål om å sikre mer penger til bærekraftsprogrammer og å redusere miljøpåvirkning som følge av mange turister. Prisen varierer for hotellovernattinger, camping og cruiseskip.

Italia: Ulike satser, men turistskatten kan være mellom 10 og rundt 80 kroner natta. Venezia har som nevnt også et eget opplegg i 2024.

Japan: Tilreisende betaler en avreiseskatt på rundt 70 kroner. Pengene går til å utvide og forbedre turistnæringas infrastruktur. I 2023 ble det innført en egen skatt for å besøke øya Itsukushima. Den var da på rett over 7 kroner.

Karibiske øyer: De fleste av øyene i Karibia har innført turistskatt. Prisen varierer fra øy til øy.

Kroatia: Turistskatten avhenger av når du reiser og hvor du overnatter, og er på i underkant av 10 kroner dagen.

Malaysia: Turistskatten i hele landet var på cirka 22 kroner natta i 2023.

Mexico: Også her har de en hotellskatt.

New Zealand: En avgift for internasjonale besøkende på litt over 200 kroner.

Portugal: 13 byer i landet har innført turistskatt. Blant dem er Lisboa og Porto, og prisen er på i overkant av 20 kroner natta.

Nederland: Amsterdam har to skatter: en overnattingskatt og en cruise-skatt. Avgiften for hotellgjester er på 7 prosent av overnattingsprisen, i tillegg til en flat avgift på 3 euro (nesten 35 kroner). Korttidsleie av leiligheter, som er strengt regulert av byen, kommer med en skatt på 10 prosent per natt.

Slovenia: Generelt koster det rundt 35 kroner natta, men også her varierer prisen – det er dyrere i byene.

Spania: Flere byer i Spania har nylig økt turistskatten sin, og flere andre byer vurderer å følge etter. Barcelona har både en egen skatt for overnatting og en tilleggsskatt på besøkende – som gjelder både for turistovernatting og cruisebesøkende. Pengene skal gå til offentlige rom og miljøtiltak, i tillegg til å betale for lovene som regulerer blant annet utleie til turister.

Sveits: Turistskatten varierer de ulike stedene, og ligger på mellom 23 og 81 kroner natta.

Tsjekkia: Turistskatten i Praha er på rundt 23 kroner natta.

Tyskland: I Berlin er den typiske turistskatten på 5 prosent av prisen på overnattingsstedet. Ellers varierer turistskatten fra by til by.

Ungarn: 4 prosent av prisen for overnatting venter som ekstraskatt for reisende, per natt.

USA: Ikke bare må du ha et såkalte ESTA-visa for å besøke USA. En rekke delstater her har også hotellskatt.

Østerrike: Turistskatt legges typisk på regningen på overnattingsstedet. I Wien er den på rundt 3,2 prosent.

Det er viktig å merke seg at i enkelte land er turistskatt sesongbasert. Andre steder kan det være du kun må betale det for deler av oppholdet. Dette er heller ikke nødvendigvis en fullstendig liste.

---

