Elon Musk: – Greit, jeg vil gi deg et barn

Elon Musk, som de siste årene også har blitt kjent for sin merkelige oppførsel på X, tidligere kjent som Twitter, gikk onsdag ut på Twitter og skrev følgende:

«Greit, Taylor ... Du vinner ... Jeg vil gi deg et barn og vokte dine katter med mitt liv».

Tweeten kom i etterkant av Taylor Swifts erklærte støtte til visepresident Kamala Harris som sin foretrukne kandidat i det amerikanske presidentvalget.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024

I etterkant av den nylige presidentkandidatdebatten mellom tidligere president Donald Trump og visepresident Harris, gikk Swift ut på Instagram og erklærte sin støtte til Harris.

Hun uttrykte på Instagram bekymring over en rekke falske KI-genererte bilder som tilsynelatende formidlet at Swift stilte seg bak Trump i presidentvalget. Videre påstår hun at denne støtten ble videreformidlet på Trumps eget nettsted.

– Jeg kommer til å stemme på Kamala Harris og Tim Walz i presidentvalget i 2024. Jeg stemmer på Kamala Harris fordi hun sloss for rettigheter og saker jeg tror trenger en forkjemper. Jeg synes hun er en stabil og begavet leder og jeg tror vi kan oppnå langt mer i dette landet om vi styres av ro og ikke kaos. Det varmet hjertet mitt og imponerte meg da hun valgte Tim Walz som sin visepresidentkandidat, som i tiår har kjempet for LHBT-rettigheter, prøverørsbefruktning og kvinners rett til å bestemme over egen kropp, skrev hun videre.

Hun signerte posten slik:

«Med kjærlighet og håp, Taylor Swift, en barnløs kattedame».

Tittelen «barnløs kattedame» er et tydelig stikk til Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance, som tidligere har, ifølge blant annet NPR, kommet med uttalelser om at «USA er drevet av demokrater, oligarker og en rekke barnløse kattedamer med elendige liv, som er bitre over sine livsvalg, og de ønsker derfor å dra med seg resten av landet ned i søla, også».

Twitter-troll

En tidligere venn av Elon Musk, den amerikanske forfatteren og nevroforskeren Sam Harris, uttalte seg i en podcast tidligere i år om Musks oppførsel på Twitter.

– Elon Musk pleide å være en venn. Hans oppførsel på Twitter har vært katastrofal for ham som person. Det er en tydelig avhengighet der, han var jo så avhengig av Twitter at han følte et behov for å kjøpe hele plattformen. Hans bruk av Twitter har vært så uansvarlig, for å ikke nevne skaden han gjort mot andre. Han retweeter og gir oppmerksomhet til anonyme Q-anon-troll. (...) Det har vært forferdelig og trist å se, sa Harris under et intervju på podcasten til psykolog og samfunnsdebattant Jordan Peterson.

Q-anon er en undergruppe med Trump-velgere hvor noen blant annet tror at Trump fører en usynlig krig mot pedofile sataniske kannibaler i Hollywood og det demokratiske partiet.

I fjor gikk blant annet Disney og Apple ut med at de ikke ønsket å kjøpe annonseplass på X, tidligere kjent som Twitter, på grunn av hans oppførsel på plattformen.

Erklæringene kom i etterkant av at Musk sa seg enig med en bruker at flere jødiske miljøer i USA hater mennesker med hvit hudfarge. Blant annet NBC omtalte denne saken i fjor.

