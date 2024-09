Kommisjonen var Musks egen idé, sa presidentkandidat Trump under et arrangement på Economic Club of New York torsdag.

Trump lover videre å fjerne ti statlige reguleringer for hver nye regulering om innføres.

