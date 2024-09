Støre og Kinas statsminister undertegnet avtaler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Jeg vet at du har vært i Kina mange ganger før. Jeg vil si du er en god, gammel venn av det kinesiske folket. Med vår felles innsats har forholdet mellom Norge og Kina hatt en stødig utvikling, sa Li etter å ha tatt imot Støre i en seremoni preget av mye pomp og prakt i Folkets store hall, like ved Den himmelske freds plass i Beijing.

Støre er på et tre dager langt besøk i Kina og fikk på dag to en offisiell velkomstseremoni med et militærkorps som spilte «Ja, vi elsker» og inspeksjon av nasjonalgarden.

Støre framhevet at han har vært i Kina i mange forskjellige roller opp gjennom årene, og at han er imponert over utviklingen landet har hatt.

– I min levetid er det sannsynligvis ikke noe annet land eller folkegruppe som har gått gjennom en så bemerkelsesverdig vekst og framgang, sa Støre.

Klimaavtaler

I forbindelse med møtet signerte de to statsministrene to avtaler om dialog og samarbeid på klimafeltet og fornybar energi.

– Vi skal på et nytt klimatoppmøte til høsten, og jeg er veldig glad for å kunne signere med deg, sa Støre.

Kina-besøket markerer 70 år med diplomatiske relasjoner og startet mandag. Da hadde Støre blant annet et møte med president Xi Jinping.

Tirsdag møtte han også Kinas handelsminister Wang Wentao og diskuterte blant annet maritimt samarbeid.

Vil stanse krigen

Støre har sagt at ett av målene med turen er å gi tydelig beskjed til Kina om at de må bidra til å stanse krigen i Ukraina. Dette ble tema både i møtet med Xi og med Li.

– Vi har noen kritiske situasjoner når det gjelder global sikkerhet, blant annet krigen i Ukraina. Jeg blir nødt til å snakke med det, fordi det er en alvorlig bekymring for Norge som et europeisk naboland til Russland, sa Støre i tirsdagens møte med statsministeren.

Også Kina grenser til Russland i sør.

Støre tok også opp krigen i Gaza og uttrykte et ønske om å samarbeide tettere om disse temaene.

Dagsavisen mener: Støre er bundet på hender og føtter (+)

Les også: – Dette er knusende for Vladimir Putin

Les også: «Mr. Normal» erstatter Jens Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)