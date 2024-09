To eksplosjoner på én natt i Skåne i Sverige

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet ble like før midnatt ringt ned om en eksplosjon i et boligområde i Amiralsgatan, like ved Folkets park, i Malmö sentrum.

Det ble ikke meldt om personskader, skriver politiet på sine sider, men det ble gjort materiell skade på fasaden til en bygård. Flere vinduer ble blant annet knust, skriver Sveriges Radio.

En såkalt VMA, som er en slags nødmelding, ble sendt ut til beboere i området. De ble bedt om å holde seg innendørs og vekk fra vinduer. Politiet mistenkte at det var snakk om én eller flere granater som hadde gått av, og kunne ikke utelukke at det var flere. Politiets bombegruppe ble kalt til stedet.

Overfor Sydsvenskan meldte et vitne om at en bil uten registreringsskilter hadde forlatt stedet kort tid etter eksplosjonen.

Noen få timer senere, rundt klokken 4.15, meldte politiet om en ny eksplosjon, denne gangen i Lund, som ligger drøyt tjue minutter utenfor Malmö.

– Noen har kastet en sprengladning gjennom inngangen til en boligblokk, sier vakthavende befal Andreas Hulting til Aftonbladet.

Heller ikke her ble det meldt om personskader, og i likhet med eksplosjonen i Malmö, ble det bare gjort skade på utsiden av bygningen og på vinduer.

Politiet ser ingen åpenbar kobling mellom hendelsene, men etterforsker om eksplosjonene har en sammenheng.