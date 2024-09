USA vil bekjempe russisk påvirkning med sanksjoner og domenebeslag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beslaget kommer fram i rettsdokumenter der det russiske selskapet Social Design Agency anklages for å ha drevet en kampanje for å overbevise den amerikanske allmennheten om at USA ikke burde finansiere den ukrainske krigsinnsatsen.

Social Design Agency er allerede underlagt økonomiske sanksjoner for den påståtte driften av falske nyhetsnettsteder i Europa på vegne av russiske myndigheter.

Det amerikanske finansdepartementet sier de innfører sanksjoner mot ti personer og to virksomheter. Blant disse er sjefredaktøren og visesjefredaktøren i den statlige russiske mediegruppen RT – tidligere Russia Today.

Amerikanske tjenestemenn anser RT for å ha en nøkkelrolle i Russlands propagandavirksomhet.

– Bruker PR-firmaer til å spre desinformasjon

– USA mener RT-ansatte finansierte et opplegg for å påvirke amerikansk opinion om Russland og landets krig mot Ukraina, sier justisminister Merrick Garland. Han sier RT og de ansatte ville bruke et selskap i delstaten Tennessee til å spre russiskvennlig innhold.

Ifølge justisministeren har den indre kretsen rundt Russlands president Vladimir Putin instruert russiske PR-firmaer til å fremme desinformasjon som en del av et program for å påvirke årets valg i USA.

– Vi vil aggressivt og uopphørlig jobbe for å motarbeide og hindre forsøk fra USA, Kina eller andre utenlandske aktører på å blande seg inn i våre valg, sier Garland, som også anklager Iran for stadig mer aggressive forsøk på valgpåvirkning.

Flere anklager

Han sier USA også sikter to RT-ansatte for hvitvasking.

Tidligere på dagen sa flere kilder til CNN at både amerikanske og ikke-amerikanske stemmer brukes til å «hvitvaske» den russiske desinformasjonen.

I juli anklaget det amerikanske justisdepartementet en RT-ansatt for å være innblandet i et opplegg som brukte rundt 1000 kontoer i sosiale medier til å utgi seg for å være amerikanske borgere og spre desinformasjon om krigen i Ukraina og andre temaer.

I forrige måned anklaget USAs myndigheter Iran for forsøk på hacking av valgkamporganisasjonene til både Donald Trump og Kamala Harris.

– Vrøvl og heksejakt

Den russiske parlamentarikeren Marija Butina avviste tidligere på dagen de varslede påstandene om Russlands forsøk på å påvirke valget i USA.

– De amerikanske påstandene var og er rent vrøvl og en heksejakt, sa Butina til CNN etter at kilder hadde sagt til kanalen at Biden-regjeringen planla å komme med anklager om valgpåvirkning.

Butina har tidligere sittet 15 måneder i fengsel i USA for å ha opptrådt som en uregistrert russisk agent, men sitter nå i nasjonalforsamlingen i hjemlandet, der hun representerer for regjeringspartiet Forent Russland.

– Russland mener det ikke har noe å si hvem som vinner valget i USA – den eneste vinneren vil være USAs private militær-industrielle kompleks, sier hun.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger sagt at de ikke blander seg inn i valget i USA, men følger nøye med.

