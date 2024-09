CNN: Fire drept i skoleskyting i USA

– Vi har kontroll på en mistenkt gjerningsperson, heter det i en uttalelse fra sheriffen i Barrow fylke.

Sheriffen har ennå ikke bekreftet tallet på drepte.

En talsperson for skolene i Barrow fylke sier at situasjonen nå er under kontroll og at elevene er sendt hjem.

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 10.23 lokal tid og rykket ut til skolen med store ressurser. Livebilder fra stedet viser blant annet en rekke ambulanser utenfor skolen.

I tillegg ble agenter fra FBIs kontorer i Atlanta sendt til stedet for å bistå det lokale politiet.

I en uttalelse skriver Det hvite hus at president Joe Biden har blitt varslet om hendelsen.

Les også: Donald Trump feirer RFK-støtten. Men ekspert tror den kan skade ham (+)

Les også: Ekspert avfeier påstand om Donald Trump: – Det tror jeg ikke på (+)