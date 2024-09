Bidens regjering vil beskylde Russland for forsøk på å påvirke årets valg

Seks kilder med kjennskap til saken sier til CNN at administrasjonen kommer til å si at Russland bruker Kreml-kontrollerte medier og andre nettplattformer til å spre desinformasjon til amerikanske velgere.

Det er ventet at den amerikanske regjeringen vil komme med flere tiltak for å demme opp for Russlands aktiviteter, inkludert en offentlig fordømmelse og en kunngjøring fra justisdepartementet om tiltak mot en skjult russisk påvirkningskampanje, sier kildene.

Det statlige russiske medienettverket RT står i sentrum for den amerikanske kunngjøringen, ifølge kildene. Amerikanske tjenestemenn anser RT for å ha en nøkkelrolle i Russlands propagandavirksomhet.

Fire av kildene sier at både amerikanske og ikke-amerikanske stemmer brukes til å «hvitvaske» den russiske desinformasjonen.

Det er ventet at myndighetene også vil navngi det russiske selskapet Social Design Agency, som allerede er underlagt økonomiske sanksjoner for den påståtte driften av falske nyhetsnettsteder i Europa på vegne av russiske myndigheter, sier tre av kildene.

Den varslede kunngjøringen er andre gang på like mange måneder at Biden-administrasjonen gjør en større innsats for å dempe RTs påvirkning. I juli anklaget justisdepartementet en RT-ansatt for å være innblandet i et opplegg som brukte rundt 1000 kontoer i sosiale medier til å utgi seg for å være amerikanske borgere og spre desinformasjon om krigen i Ukraina og andre temaer.

I forrige måned anklaget amerikanske myndigheter Iran for forsøk på hacking av valgkamporganisasjonene til både Donald Trump og Kamala Harris.

