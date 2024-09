EU-landene foreslår færre kvinnelige EU-kommissærer

Tolv av de 27 EU-kommissærene er i dag kvinner, inkludert kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Hvert EU-land har anledning til å nominere kandidat til en av kommissær-postene, noe de nå har gjort. Bare åtte kvinner er nominert.

Von der Leyen ble gjenvalgt i juli og ba på forhånd medlemslandene om å føre opp to navn når de skulle nominere kandidater, en mann og en kvinne. Det er det bare Bulgaria som har gjort.

Dersom de nominerte får postene, vil rundt to tredeler av kommissærene i neste periode være menn.

Selv om von der Leyen trolig er irritert over at medlemslandene har oversett hennes henstilling, er det lite hun kan gjøre med dette.

EU-landene er ikke pålagt å følge presidentens henstillinger, og det er heller ingenting i regelverket som sikrer balanse mellom kjønnene i EU-kommisjonen.

Det kan imidlertid tenkes at noen av mennene som er nominert, ikke vil få nødvendig støtte under høringene som skal holdes i EU-parlamentet. Det åpner for at kvinner likevel kan bli valgt.

