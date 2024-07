EU-parlamentet samles for å velge ny leder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Metsola er medlem av sentrum-høyre-gruppen EPP. Hun vil etter alt å dømme få flertall for å lede forsamlingen i ny periode på to og et halvt år. EPP vant 188 plasser i EU-valget i juni.

Parlamentet skal torsdag votere over gjenoppnevnelsen av Ursula von der Leyen som leder for EU-kommisjonen. Hun trenger 361 av 720 stemmer i forsamlingen for å bli valgt. Avstemningen er hemmelig, og det er knyttet en viss spenning til resultatet.

Intern uenighet

Partigrupperingene i parlamentet er ganske løse forsamlinger og stemmer ikke alltid som en samlet blokk på grunn av intern uenighet i saker. Det er derfor ikke sikkert at von der Leyen får alle stemmer fra sin egen gruppe EPP.

I valget kom sentrum-venstre-gruppen Sosialister og Demokrater et godt stykke bak med sine 136 representanter, mens De grønne og den liberale gruppen Forny Europa mistet både oppslutning og plasser.

Ny gruppe

Den ungarske statsministeren Viktor Orban lanserte en ny gruppe av ytre-høyre-partier og samlet sitt eget parti, Fidesz, Liga fra Italia, som inngår i regjeringen til Giorgia Meloni, og det franske Nasjonal samling. Disse partiene danner den tredje største gruppen i parlamentet, Patrioter for Europa.

Det tyske ytre-høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) har kunngjort opprettelsen av en gruppe på ytterste konservative fløy med navnet Et Europa av suverene stater. Denne gruppen er den minste i EU-parlamentet med sine 25 representanter, hvorav 14 fra AfD.

