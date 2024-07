EU-parlamentet godkjenner Ursula von der Leyen til ny periode som EU-kommisjonens president

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utfallet av avstemningen er langt på vei som forventet. Hun hadde støtte fra de 27 medlemslandenes regjeringer, men oppfatningen blant de folkevalgte var delt. 65-åringen trengte 361 stemmer, fikk altså 401, og 284 stemte nei.

Da von der Leyen ble innsatt i 2019, trengte hun 374 stemmer og endte med 383, et meget snaut flertall på ni stemmer. Denne gang vant med 40 stemmers overvekt.

Stabilitet

Tilhengerne sier den tyske politikeren står for stabilitet og forutsigbarhet i en tid med krig i Ukraina, presidentvalg i USA og et stadig mer offensivt Kina. Kritikerne blant de konservative og grønne sier at hun ikke har levert på områder som migrasjon og klima.

Det var den nylig gjenvalgte lederen for EU-parlamentet, Roberta Metsola fra Malta, som rett før kl. 15 leste opp stemmetallene. Det hadde da vært hemmelig avstemning, og spekulasjonene dreide seg om antallet representanter som ville stemme imot de gruppene de tilhører i forsamlingen.

Ursula von der Leyen vil tredoble antallet grensevakter og styrke Europol i sine nye femårsperiode som leder for EU-kommisjonen. Det er noen av punktene i et 31 sider langt program hun la fram torsdag i forkant av avstemningen i EU-parlamentet.

Skjerpe grensekontrollen

Tiltak for å skjerpe grensekontrollen til EU er sentrale punkter i programmet.

– Vi kommer ikke til å vise noen toleranse for dem som med hybride angrep truer sikkerheten til grensene og innbyggerne våre, heter det blant annet.

Von der Leyen lover hun også å bygge opp «en ekte forsvarsunion» for våpenindustrien i EU.

Hun lover i tillegg å skjerpe kravet til kutt i utslipp av skadelige klimagasser til 90 prosent innen 2040, rett nok med visse unntak.

