KrF: – Vi skal gjøre et godt valg

– Nå mobiliserer KrF igjen. Vi skal gjøre et godt valg. Vi skal over sperregrensa! For vi skal bidra til et nytt flertall og en ny regjering, og en ny politisk kurs, sa Dag Inge Ulstein i sin aller første tale til et ordinært landsmøte i KrF.

– Vi ønsker Erna Solberg som statsminister. Hun vil best representere det naturlige tyngdepunktet i et sentrum-høyre-samarbeid. Men først og fremst går vi til valg for å styrke KrF. Det er det som er jobben vår sammen nå! sa han, og la til:

– For med et sterkere KrF får vi kraft til å dra politikken mot sentrum.

– En ektefødt bergenser

Partiet, som fikk begredelige 3,1 prosent på Opinions måling for Dagsavisen og FriFagbevegelse denne uka, fikk se og høre en offensiv og optimistisk partileder tale til landsmøtet på Flesland utenfor Bergen.

– KrF er en ektefødt bergenser. Å komme te Bergen, e` å komme hem. Det var her det hele startet – i 1933, fortalte Ulstein fra talerstolen.

For det var på et møte det som skulle bli Hordaland KrF 4. september 1933 at beslutningen om å stifte et kristelig folkeparti ble fattet. Dette regnes som KrFs fødselsøyeblikk.

– Partiet vokste fram av motkulturene - med røtter helt tilbake til haugianerne. Og de bygde håp. Ja, virkelig: De bygde på verdier – og skapte verdier, understreket KrF-lederen.

– Blodig alvor

Men straks Ulstein hadde fått presentert KrF som et parti der verdier er det viktigste, gjorde han som sin foretrukne statsministerkandidat om det blir borgerlig flertall i valget til høsten – Erna Solberg (H). Hun brukte mye tid i sin tale til Høyre-landsmøtet på å snakke om sikkerhetspolitikk og den skjebnetiden Europa er inne i. Det samme gjorde den atskillig ferskere KrF-lederen, sikkert vel vitende om at sikkerhetspolitikk og forsvar har blitt kanskje den viktigste saken for 2025-velgerne.

– Vi lever i en tid preget av alvor. Blodig alvor. Europa står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig, sa Ulstein, som også er partiets utenrikspolitiske talsperson.

– Jeg vet jeg har hele landsmøtet med meg når jeg sier: KrF står urokkelig sammen med det ukrainske folket. Vi ønsker fred. Ukrainerne selv ønsker fred mer enn noen. Men kapitulasjon – det er ikke fred. Og en fred diktert av Putin – den varer ikke, slo KrF-lederen fast, og kom med sitt hovedbudskap:

– Kjære landsmøte: Heller ikke Norge kan ta vår sikkerhet for gitt. Vi må styrke Forsvaret. Og vi må gjøre det nå. Vi må fremskynde langtidsplanen for Forsvaret. Vi må forenkle mange av de militære anskaffelsesprosessene. Vi må øve mer, vi må fylle lagrene og vi må trappe opp våpenproduksjonen i Norge.

Les også: Norge må vise muskler

Nei til EU

Han benyttet sjansen til å takke statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for «den fasthet han har vist i denne tiden».

– Uansett om det er Solberg eller Støre som er statsminister etter valget, vet vi at Norge har en linje som ligger fast. Slik skal det være. For - å sikre land og folk – det er politikkens aller viktigste oppgave, sa Ulstein til salen.

Så gikk han over til politiets viktige rolle i Norges beredskap, og tok blant annet til orde for å styrke politiet med mannskap, utstyr og kapasitet, før han gjorde det klart at KrFs syn er at veien til sikkerhet i Europa og Norge går via Nato, ikke EU.

– KrFs løsning for handel og samarbeid med EU, det er det som har blitt Norges løsning! EØS avtalen er utrolig viktig. Den må vi sikre og bygge videre på, sa han til applaus i salen.

– I en tid som krever samling, som krever trygghet og som krever tydelighet, er ikke en ny splittende EU-debatt det landet vårt trenger, sa han.

Les også: KrF vurderer kutt: – Det er svært skuffende

– Et løft for nåde

Ulstein vendte så tilbake til KrF som verdiparti igjen, og erklærte at Norge nå trenger en «verdiopprusting»:

– Vi trenger å bygge et verdimessig vern i en urolig tid. Ja - det er viktig med lagre for mat og medisinerer. Det er viktig med strømberedskap og tilfluktsrom. Men det finnes en beredskap som er enda viktigere: Motstandskraften i våre verdier. Et vern om menneskeverdet. En ring rundt ytringsfrihet og trosfrihet, rettstat og demokrati, sa han, og la til:

– Ja, kan vi snakke om et løft for nåde – i en nådeløs tid? For tilgivelse. Et forsvar for sannhet – i en tid preget av løgn, konspirasjoner og polarisering.

Les også: Professor mener USA likner et autokrati som forlater demokratiet

Advarte mot den nye abortloven

Ulstein understreket også skole som viktig valgkampsak for KrF, og lovet at KrF vil gi kristendom og den kristne kulturarven større større plass i KRLE-faget.

– KrF er et skoleparti, erklærte han.

Han lovet også å kjempe for «trygg og verdig» eldreomsorg og mot formuesskatt, og understreket at KrF tar sterk avstand fra «islamistisk voldsideologi», tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Han advarte sine mulige samarbeidspartnere Venstre og Frp mot konsekvensene av å åpne dørene for aktiv dødshjelp.

Ulstein gikk dessuten kraftig ut mot den nye abortloven som ble vedtatt i fjor høst, med utvidelse av grensen for fri abort fra 12 til 18 uker. KrF stemte imot denne loven i Stortinget.

– Regjeringens dramatiske utvidelse av abortloven, kombinert med fosterdiagnostikk, åpner dørene på vidt gap for enda mer sortering. Men vi ønsker oss ikke det. Vi ønsker ikke et samfunn uten annerledeshet. Det ville være et kaldere, fattigere og mindre menneskelig samfunn, sa Ulstein.

– Vi ønsker oss ikke at foreldre i Norge som får barn med Downs skal oppleve seg som en byrde for felleskapet. Nei, tvert imot – de skal oppleve støtte, fellesskap og respekt.

Les også: Vance-krav: – Si ja. Hvis ikke, drar USA

– Lyden av KrF

KrF-lederen avsluttet talen sin med å snakke varmt om kirken og «familien først», og at KrF lovet store skattefradrag for hvert barn foreldrene får. Han om sine bekymringer for særlig USAs store kutt i bistand til verdens fattige land.

– Og det er ikke bare USA. Flere av verdens rike giverland som nå vender seg bort. Norge holder fortsatt stand. Da kan og bør vi gjøre mer, sa KrF-lederen, og kom med nok et løfte til landsmøtet:

– Jeg kan love dere én ting: KrF kommer aldri til å tie i møte med internasjonal urettferdighet. KrF kommer aldri til å være stille om sult, om fattigdom, om forfølgelse. Vi kommer aldri til å gi opp kampen mot urettferdige systemer som holder mennesker nede og utnytter de mest sårbare. Det er lyden av KrF, og den skal fortsatt være sterk.

Les også: Høyre er helt ute av fokus