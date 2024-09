Titusenvis av barn har blitt vaksinert mot polio i Gaza

FN og helsemyndighetene på Gazastripen begynte massevaksineringen søndag.

Vaksinekampanjen skal pågå til og med onsdag i den midtre delen av Gaza, før den torsdag flytter videre til nordre og søndre del av den krigsherjede enklaven.

Målet er å få vaksinert 640.000 barn under ti år for å hindre at det svært smittsomme polioviruset sprer seg. Idet søndagen var over, hadde 72.600 barn fått første vaksinedose. En ny dose må gis om fire uker.

Minst 1,26 millioner doser av vaksinen mot polio har blitt levert til Gaza av Verdens helseorganisasjon (WHO) allerede, og Israel har gått med på en serie «humanitær pauser» for å sørge for at barn trygt kan få vaksinen. Andre dose av vaksinen må gis om fire uker.

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: «Mr. Normal» erstatter Stoltenberg: – Én oppgave skiller seg ut (+)