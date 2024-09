Poliorammet baby bor i overfylt teltleir på Gazastripen

Den vesle gutten ble født i fjor høst, rett før krigen mellom Hamas og Israel brøt ut.

Tross krig og matmangel var babyen full av energi, og han begynte tidlig å krabbe. Men brått var det som om utviklingen snudde.

– Plutselig sluttet han å krabbe og bevege seg. Han sluttet å stå og sitte, forteller moren hans, Nevine Abu El-Jedian, til nyhetsbyrået AP.

Helsearbeidere hadde i flere måneder advart om at det fryktede polioviruset var i ferd med å spre seg på Gazastripen. Nå hadde Abdel-Rahman blitt det første bekreftede offeret for sykdommen.

Ble ikke vaksinert

Polio kan forårsake permanente lammelser i kroppen til dem som smittes. Abdel-Rahman er tilsynelatende blitt lam i det venstre beinet.

Siden gutten ble født rett før det Hamas-ledede angrepet på Israel i fjor, ble han aldri vaksinert mot sykdommen. Krigen har ført til en massiv humanitær krise, og mye av bygningsmassen på Gazastripen er lagt i ruiner. Også mange sykehus er blitt angrepet av israelske styrker.

Israel hevder Hamas og andre væpnede grupper opererer fra helseinstitusjoner i området, noe Hamas avviser.

Siden store deler av helsevesenet kollapset, stanset nesten all vaksinasjon av nyfødte.

I tillegg har svært mange innbyggere gjentatte ganger fått ordre om å evakuere områder som Israel har planlagt å angripe.

Omgitt av søppel

– Sønnen min ble ikke vaksinert på grunn av de stadige forflytningene, forteller Nevine Abu El-Jedian.

Før krigsutbruddet bodde familien i byen Beit Lahiya, nord på Gazastripen. De ble nødt til å flytte gjentatte ganger før de endte opp i et telt i byen Deir al-Balah, som ligger omtrent midt i enklaven.

Som mange andre Gaza-beboere lever Abu El-Jedian-familien i en overfylt teltleir, omgitt av hauger med søppel og skittent spillvann og kloakk som renner ut i gatene.

– Vi bor her i et telt under slike forhold at det ikke er noen medisiner, ingen hjelpemidler, ingen kosttilskudd, sier den poliorammede guttens mor.

Sprer seg i det skjulte

Mellom søppelhaugene i teltleiren har sykdommer som polio gode vekstvilkår. Polioviruset spres blant annet gjennom avføring.

Selv om noen av de smittede blir svært alvorlig syke, får de aller fleste bærere av viruset ingen symptomer. Det betyr at viruset en stund kan spre seg nærmest ubemerket gjennom befolkningen.

Før krigsutbruddet ble de aller fleste barna på Gazastripen vaksinert mot polio. Forrige gang noen ble smittet av sykdommen i det palestinske området, var for 25 år siden.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lenge jobbet med å utrydde polio over hele verden. Men innsatsen har bare nesten lyktes. Det er vanskelig å vaksinere alle barn i fattige og konfliktrammede land, og i noen få land finnes sykdommen fortsatt.

En ekstra utfordring er at en av de vanligste vaksinene i noen svært sjeldne tilfeller kan smitte folk med viruset som de egentlig skal beskyttes mot.

Starter vaksinering

I tillegg til Abdel-Rahman er det minst to andre barn med lammelser på Gazastripen, ifølge WHO.

For å stanse utbruddet må 95 prosent av befolkningen være vaksinert, ifølge FN-organisasjonen. Ukontrollert spredning av polio i Gaza vil være en trussel også mot nabolandene og andre land i Midtøsten.

WHO opplyste torsdag at Israel hadde gått med på humanitære pauser i krigføringen for å sikre at befolkningen i Gaza kan vaksineres. 1,2 millioner vaksinedoser er allerede fraktet inn i det palestinske området, og i helgen begynte en massiv kampanje for å vaksinere over 640.000 barn.

Vaksineringen starter i områder sør og nord på Gazastripen. Her skal krigføringen innstilles i tre dager.

– Vi understreker viktigheten av at alle parter overholder løftene som er gitt, sa visegeneralsekretær Michael Ryan i WHO i FNs sikkerhetsråd nylig.

