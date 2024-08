Trump sier han vil stemme mot abort-initiativ i Florida

Forslaget vil skrote delstatens forbud mot abort etter seks uker og gjøre abort lovlig fram til fosteret er levedyktig. Det vil si etter utgangen av 22. svangerskapsuke.

Trump antydet torsdag i et intervju med NBC at han ville stemme for forslaget, som abortmotstandere er sterkt imot.

For tidlig med seks uker

Det førte til kritikk, og Trumps stab sier i en uttalelse at Trump ikke faktisk sa hvordan han vil stemme, men «simpelthen gjentok at han synes seks uker er for tidlig».

– Jeg tenker at etter seks uker, så trenger man mer tid, men samtidig er Demokratene radikale, sa Trump i et intervju med Fox News fredag, før han hevdet at de vil tillate abort sent i svangerskapet, og sa at han er imot å tillate abort fram til ni måneder ut i svangerskapet.

– Så jeg kommer av den grunn til å stemme nei, sa Trump.

Fikk fjernet abortrettigheter

Trump har hatt forskjellige synspunkter i abortspørsmålet gjennom årenes løp.

Etter å ha vurdert å støtte et mulig nasjonalt forbud mot abort etter 15 uker, kunngjorde han i april at spørsmålet bør løses i den enkelte delstat.

Siden den gang har han skrytt av rollen han hadde i å utnevne høyesterettsdommerne som tilsidesatte kjennelsen «Roe v. Wade» og dermed fjernet amerikanske kvinners rett til fri abort.

– Donald Trump gjorde akkurat abortstandpunktet sitt veldig tydelig: Han vil stemme for å bevare et abortforbud som er så ekstremt at det gjelder før mange kvinner en gang vet at de er gravide, sier Trumps motkandidat Kamala Harris i en uttalelse fredag.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)