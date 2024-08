Trump ber føderal domstol gripe inn i hysjpengesaken

Trumps advokater ber domstolen om å overta saken fra delstatsdomstolen i New York, der den ble avholdt. De argumenterer for at rettssaken brøt med Trumps grunnlovsfestede rettigheter og var i strid med høyesteretts kjennelse fra i sommer om presidenters immunitet.

De skriver at de, om saken blir flyttet, vil forsøke å få dommen omgjort og saken kastet. Om den forblir i delstatsdomstolen og straffutmålingen går som planlagt i september, kan det utgjøre valgpåvirkning, hevder de.

– De pågående rettsrundene vil fortsette å forårsake direkte og ubotelig skade på president Trump, den ledende kandidaten i presidentvalget, og velgere bosatt langt utenfor Manhattan, skriver Trump-advokatene Todd Blanche og Emil Bove.

Les også: John Bolton til Dagsavisen: – Folk bør seriøst forstå at Trump vil ut av Nato (+)

Regnskapslovbrudd

Trump ble i mai dømt for 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Daniels skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Trump har nektet både for å ha hatt sex med Daniels og for å ha gjort noe ulovlig.

Les også: Republikanere til Trump: – Ton ned «showman», snakk politikk (+)

Flere forespørsler

Dommer Juan Merchan vurderer allerede forespørsler fra Trump om å utsette straffeutmålingen til etter valgdagen 5. november og om å skrote saken etter høyesterettskjennelsen.

Der ble slått fast at presidenter ikke kan straffeforfølges for handlinger som er gjort innenfor presidentembetet, og at påtalemyndigheten ikke kan vise til såkalt offisielle handlinger som bevis på at en president uoffisielle handlinger var ulovlige.

Les også: Spår tap for Donald Trump: – Folk er lei av løgnene (+)

Les også: – Det Trumps velgere har felles, er at de ikke liker muslimer, svarte og innvandrere (+)

Les også: Tror RFK-støtte skader Trump: – Gir Harris ny ammunisjon (+)