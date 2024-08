WHO: Israel går med på humanitære pauser i deler av Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

FN leverte i helgen 1,2 millioner doser med poliovaksine til Gaza, der det for første gang på 25 år nylig ble påvist poliosmitte hos en baby.

Krigshandlingene gjør det imidlertid umulig å starte vaksinering av de anslagsvis 640.000 palestinske barna som trenger det.

Rik Peeperkorn, WHOs representant i de palestinske områdene, sier at det israelske militæret (IDF) har gått med på at det skal være tre humanitære pauser i tre forskjellige soner på Gazastripen, hver med en varighet på tre dager.

Ifølge WHO-talspersonen har IDF også gått med på en fjerde dag med pause i kamphandlingene dersom det behøves i hver av de tre sonene.

Tidligere i uka åpnet israelske soldater ild mot en tydelig merket bil fra WHO i Gaza, til tross for at organisasjonen på forhånd hadde fått tillatelse til å kjøre i området.

WHO opplyste da at de som følge av angrepet innstilte all transport av sine ansatte i Gaza.

Over 40.600 palestinere er drept i israelske angrep mot Gazastripen siden oktober.

