Krever stans i angrepene mellom Hizbollah og Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en resolusjon vedtatt av alle Sikkerhetsrådets medlemsland oppfordres aktørene til å gjenetablere «ro, tilbakeholdenhet og stabilitet». Resolusjonene er bindende, men de blir ofte ignorert.

– Risikoen for åpen krig er stadig ekte, og vi er mobilisert sammen med våre regionale og internasjonale partnere for å unngå en regional storbrann, sa Frankrikes viseambassadør til FN, Nathalie Broadhurst før avstemningen.

Voldsspiralen mellom de to dro seg til i helgen. Angrepene over grensen mellom Israel og Libanon søndag skal ha vært de mest omfattende på ti måneder, men partene har etter sigende blitt enige om å unngå en eskalering av konflikten.

Likevel er ikke deres mangeårige konflikt over, og den regionale spenningen tilknyttet Gaza-krigen er stadig høy.

Resolusjonen forlenger også mandatet til FNs fredsbevarende oppdrag i Libanon (Unifil) med ett år. Den ble opprettet for å holde oppsyn med israelske styrkers uttrekking fra Libanon etter invasjonen i 1978 og har vært der siden.

Sikkerhetsrådet utvidet oppdraget etter krigen mellom partene i 2006, slik at de fredsbevarende styrkene kunne utstasjoneres langs grensa for å hjelpe libanesiske styrker med å holde kontrollen sør i landet. I tillegg tok den resolusjonen til orde for en stans i kamphandlingene, noe som altså ikke har skjedd.

Hizbollahs støttespillere i Libanon anklager ofte Unifil for å konspirere med Israel, mens Israel anklager dem for å overse Hizbollahs militære aktiviteter sør i Libanon.

I sammenstøtene mellom Israel og Hizbollah i Sør-Libanon har biler og anlegg tilhørende Unifil flere ganger blitt truffet av artilleriild eller skyting. Tidligere i måneden ble tre soldater på patrulje lettere skadet av en eksplosjon nære bilen deres.

Les også: – Det Trumps velgere har felles, er at de ikke liker muslimer, svarte og innvandrere (+)

Les også: Tror RFK-støtte skader Trump: – Gir Harris ny ammunisjon (+)

Les også: Republikanere til Trump: – Ton ned «showman», snakk politikk (+)