Canadier dømt til livstid for drap på fire urfolkskvinner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

37 år gamle Jeremy Skibicki ble i juli kjent skyldig i drapene i Winnipeg Manitoba. Dommer Glenn Joyal beskriver ham som «umenneskelig og barbarisk» og ga ham fire livstidsdommer, uten sjanse for prøveløslatelse etter 25 år.

Skibicki gikk etter urfolkskvinner som han møtte på oppholdssteder for hjemløse mellom mars og mai 2022, ifølge påtalemyndigheten. Kun levningene av én av kvinnene er funnet, mens det pågår leting på spesifikke steder etter de to andre. Levningene etter en fjerde, uidentifisert kvinne i 20-årene som Skibicki har erkjent å ha drept, har ikke blitt funnet.

Saken har fått mye oppmerksomhet i Canada, der den av mange ses som et symbol på urfolks kvinners kamp i et land der de langt oftere utsettes for vold enn andre grupper i samfunnet.

Urfolkskvinner utgjør rundt en femdel av alle kvinner som blir drept av kjønnsmessige årsaker i landet, selv om bare 5 prosent av Canadas kvinner er urfolkskvinner.

En nasjonal kommisjon beskrev i 2019 de tusenvis av drapene på og forsvinningene til urfolkskvinner i landet som et «folkemord».

Les også: Kina bør huske det som skjedde for 500 år siden

Les også: Eks-politiker dømt for journalistdrap

Lers også: Den nasjonale livsløgnen om olja holdes varm