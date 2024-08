Olje i medvind

Torsdag er siste dag av den tradisjonsrike oljemessa i oljebyen Stavanger. Eller energimessa som den nå innbitt og forsøksvis konsekvent blir omtalt som.

Vi har endret innpakkingen på produktet. Olje er blitt energi. Olje- og energidepartementet er blitt til Energidepartementet. Oljedirektoratet er blitt til Sokkeldirektoratet. Petroleumstilsynet til Havindustritilsynet.

I 2018 byttet Statoil navn. Oil var blitt belastet og lite framtidsretta. Det nasjonale oljeselskapet ble til Equinor. Og har siden holdt på med olje. Den grønne omstillingen er redusert til semantikk. Vi har fjernet olje fra språket, men det er også alt.

Statsminister Jonas Gahr Støre og kronprins Haakon har kastet glans over årets jubileumsmesse. Gro Harlem Brundtland har hyllet norsk bærekraft, og boka «Oljeboka: Slik gjør norsk olje og gass verden til et bedre sted» er blitt lansert. Akers oljesjef Karl Johnny Hersvik ville ha «ny krisepakke for oljebransjen» − mer leting, mer aktivitet.

Den tiltakende oljeskammen som var til å kjenne på for noen få år siden, har lagt seg. De menneskelig ressursene våre, kompetanse og erfaring, som isteden skulle inn i grønn kraftutvikling, ble i olja. Økonomien i havvind er visst for dårlig. Equinors ambisjoner er de samme i tall, men innsatsen for grønne alternativer trappes ned. Vårt felleseide energiselskap skulle være vår nasjonale, grønne spydspiss. Vårt store bidrag til virkelig å utgjøre en forskjell. Men vi virker å ha gitt opp, det ble for dyrt. For dyrt å redde verden for verdens rikeste land.

99,87 prosent var andelen ikke-fornybar av hele Equinors produksjon i 2022, skal vi tro Greenpeace. Det grønne tallet var altså 0,13.

Under klimatoppmøtet i desember nevnte ingen ordet utfasing om olje og gass. Den motstanden som var å spore her hjemme, er i praksis borte. Bare MDG og SV piper i protest. Den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg var på plass, men som en stadig mindre stein i skoen. De leder ingen bølge av motstand. Det norske etablissementet gir tommel opp for at norsk oljeindustri skal pumpe opp så mye olje som mulig, så lenge som mulig. Norge er og blir en oljestat, og den nasjonale livsløgnen om at vår olje er den reneste og beste holdes varm.

Under oljemessa fortalte Equinors toppsjef Anders Opedal at han ikke hadde noen planer om å ta foten bort fra gassen. Equinor har som mål å opprettholde produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel på dagens nivå i minst ti år til.

Samtidig er 2024 på vei til å bli tidenes varmeste år. Mens oljemessa pågikk i Stavanger var FN-sjef António Guterres på besøk på den klimautsatte stillehavsøya Tonga. Han advarte igjen mot katastrofen.