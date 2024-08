Tyfonen Shanshan nærmer seg Japan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge japanske meteorologer kan det ventes opptil 600 millimeter med nedbør i løpet av ett døgn når Shanshan slå inn over den sørlige delen av landet.

Natt til torsdag lokal tid hadde tyfonen sitt senter rundt 50 kilometer sør for Kagoshima-området og beveget seg nordover langs kysten av øya Kyushu der det bor 12,5 millioner mennesker.

Vindstyrken ble målt til opptil 50 meter i sekundet, og flere hundre tusen mennesker er bedt om å evakuere fra kystområdene.

Uværet har allerede ført med seg mye regn over store deler av Japan. Tirsdag ble et hus med fem personer tatt av et jordskred i området Aicihi. En person er bekreftet omkommet.

Flere hundre flyavganger er innstilt, og bilgiganten Toyota har besluttet å innstille produksjonen midlertidig på 14 av sine fabrikker.

