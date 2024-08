Russisk rakett- og droneangrep mot Ukraina for andre natt på rad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Minst én person ble drept i et angrep mot byen Kryvyj Rih sentralt i landet, og fire personer ble såret og er tatt til sykehus, skriver Oleksandr Vilkul, lederen for byens militæradministrasjon, på Telegram. Bygningen som ble rammet i angrepet, huset sivile, ifølge myndighetene.

Ifølge Vilkul kan det være fire sivile som fortsatt ligger begravet i ruinene.

– Nyhetene er dårlige, skriver han på Telegram.

Byen ligger i regionen Dnipropetrovsk sentralt i Ukraina. Guvernør Serhij Lysak skriver på Telegram at bygningen ble «visket ut».

Angrep mot Kyiv

Ukraina melder at det også pågår et droneangrep mot Kyiv natt til tirsdag. Vitner forteller til Reuters at det er hørt minst tre runder med eksplosjoner i byen. Lokale medier melder det samme.

På Telegram skriver militæradministrasjonen i hovedstadsregionen at det er observert droner, og at luftforsvarssystemene er iverksatt.

Det er uklart om eksplosjonene som er hørt, er fra raketter eller droner som har truffet målene sine, eller om det er innkommende skyts som blir skutt ned.

Det ukrainske luftforsvaret sier at hele landet står i fare for å bli rammet av et russisk angrep med ballistiske raketter.

– Ikke ignorer alarmene om luftangrep, søk dekning, skriver luftforsvaret på Telegram.

Omfanget av tirsdagens angrep er ikke helt klart, men det ukrainske luftforsvaret melder om at flere klynger med droner er sendt, og at flere bombefly av typen Tu-85 og jagerfly av typen MiG-31 er sendt på vingene fra Russland.

Massivt angrep

Angrepene kommer etter et omfattende russisk angrep mot Ukraina natt til mandag, der flere enn hundre raketter og hundre droner ble brukt.

Mål i 15 regioner ble forsøkt rammet, og fire mennesker ble drept, ifølge ukrainske myndigheter.

Store deler av landet ble berørt, og flere kraftverk ble rammet. I deler av hovedstaden Kyiv forsvant både strøm og vann.

– Det var et av de største angrepene, og det var et kombinert angrep. Mer enn hundre raketter av ulike typer og rundt hundre angrepsdroner, sa president Volodymyr Zelenskyj i en video på Telegram.

