Fangeutveksling på Ukrainas uavhengighetsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kyiv markerte sin uavhengighet fra Sovjetunionen i et svært anspent øyeblikk i den lange krigen. Mens ukrainske styrker rykker fram i Russland, kjemper russiske styrker for å vinne terreng øst i Ukraina.

Utvekslingen av 115 krigsfanger fra hver av partene skjer rundt to uker etter at ukrainske styrker innledet en overraskende offensiv i den russiske Kursk-regionen.

Det er De forente arabiske emirater som har meglet fram avtalen, og som lørdag kunngjorde løslatelsen. Begge parter i konflikten har bekreftet utvekslingen, og Zelenskyj takket Emiratene for deres rolle.

Lovte gjengjeldelse

Zelenskyj la ut en video der han står i et kupert, skogkledd område som sies å være i nærheten av der Ukraina startet sitt sjokkangrep den 6. august.

– Det fienden brakte til vårt land, har nå vendt hjem igjen, sa han, og la til at Russland vil «få vite hva gjengjeldelse er.»

Han omtalte president Vladimir Putin som en «syk mann fra Den røde plass som stadig truer alle med den røde knappen», en henvisning til russiske trusler og antydninger om bruk av atomvåpen.

Zelenskyj sa at et av målene med Kyivs innmarsj i Kursk-regionen er å vise russerne om det er okkupasjonen av Ukrainas territorier eller beskyttelse av egen befolkning som er viktigst for president Vladimir Putin.

Han framholdt også at et annet formål er å hindre russiske angrep i nord og mot storbyen Sumy.

Myndighetene i Kyiv ønsker også å trekke russiske reserver ut av Øst-Ukraina, noe de håper offensiven kan bidra til.

Ny tone

I Russland hadde president Vladimir Putin et møte med hærsjef Valerij Gerasimov, og Kreml sa at de hadde diskutert «bekjempelse av de fiendtlige styrkene som invaderer Kursk-regionen og tiltak for å tilintetgjøre dem».

Kremls ordbruk brøt med tidligere uttalelser som har bagatellisert det ukrainske overraskelsesangrepet.

Nylig uttalte den ukrainske forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj at mer enn 1260 kvadratkilometer og 93 russiske landsbyer var erobret, men militære observatører mener at området som faktisk kontrolleres av Ukraina, er noe mindre.

Til sammenligning skrev Aftenposten nylig at de russiske erobringene øst i Ukraina utgjør rundt 490 kvadratkilometer siden 1. juni.

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Fem drept

Mens uavhengighetsfeiringen pågikk, opplyste myndighetene i Kyiv at et russisk angrep på et boligområde i byen Kostjantynivka hadde drept fem mennesker. Stedet ligger nær frontlinjen i Donetsk-regionen øst i landet.

Nyhetsbyrået AFPs journalist var vitne til at en ung gutt og hunden hans gikk bort til et lik, dekket av et laken, i veikanten og så på mens redningsmannskaper skyndte seg å fjerne det.

Folk omfavnet hverandre ved siden av et annet lik under et sølvfarget laken, før redningstjenesten fjernet det i en svart likpose.

Ukraina har også gjennomført evakueringer fra sentrum av Pokrovsk, i frykt for at byen skal falle for fremrykkende russiske styrker.

Nytt våpen

I sin tale lørdag sa Zelenskyj også at Ukraina har gjennomført et vellykket angrep mot russiske styrker med en ny type drone.

– I dag tok vi for første gang i bruk vårt nye våpen i kamp, et våpen i en helt ny klasse, den ukrainske missildronen Palianytsja. Det var vellykket, sa Zelenskyj.

Han ga ikke flere detaljer, men føyde til at «fienden ble truffet» og takket utviklere og produsenter. Begrepet «missildrone» kan tyde på at det dreier seg om en mellomting mellom en drone og et målstyrt rakettvåpen, kanskje en slags forenklet krysserrakett.

Duda i Kyiv

Polens president Andrzej Duda ankom Kyiv med tog tidlig lørdag i anledning uavhengighetsmarkeringen. Det ses som en symbolsk støtteerklæring fra en av Ukrainas viktigste allierte.

Videoer kontoret hans la ut, viste hvordan han ble tatt imot av ukrainske tjenestemenn og senere deltok i en seremoni ved minnemuren for de falne i Ukraina.

Dudas besøk til Kyiv, hans femte siden februar 2022, sender et budskap om at Warszawas støtte til Ukraina fortsatt er sterk, selv om krigen pågår på tredje året.

Zelenskyj snakket også med Tysklands statsminister Olaf Scholz, og orienterte ham om situasjonen på slagmarken. I samtalen bekreftet den tyske statsministeren sin «fortsatte og urokkelige» støtte til Ukraina, opplyser en talsperson for den tyske regjeringen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Les også: – Russere glemmer ikke

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: John Bolton om Trump: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)