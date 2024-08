Graver for hånd etter savnede turister på Island

Hulen i isbreen Breidamerkurjökull raste sammen søndag, og én turist omkom på stedet. En annen ble alvorlig skadet.

Ytterligere to personer ble antatt å ligge under isen, og letingen etter dem pågikk i over et døgn.

Mandag ettermiddag opplyste politiet at all den sammenraste isen var fjernet, og at det viste seg å ikke være flere personer under isen.

